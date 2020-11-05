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EURONEXT N.V.

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Euronext N : affiche un EBITDA en hausse de 9,1% à 117,8 millions d'euros au T3

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05/11/2020 | 18:01

5 novembre (Reuters) - EURONEXT NV:

* CA AU T3 204,8 MILLIONS D'EUROS (+12,7%)

* EURONEXT CONFIRME SON OBJECTIF 2020 EN MATIÈRE DE COÛTS

* EBITDA AU T3 117,8 MILLIONS D'EUROS (+9,1%), AVEC UNE MARGE EBITDA DE 57,5% (-1,9 PTS) ; À PÉRIMÈTRE CONSTANT, LA MARGE EBITDA EST DE 59,7% (+0,1 PTS)

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU T3 70,2 MILLIONS D'EUROS (+10,6%) ET LE BPA AJUSTÉ À 1,12 EUROS (+13,8%)

* ACQUISITION ENVISAGÉE DU GROUPE BORSA ITALIANA : FERMETURE DE LA TRANSACTION POTENTIELLE ATTENDUE AU S1 2021

* AU TROISIÈME TRIMESTRE 2020, EURONEXT A GÉNÉRÉ UN FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION DE 71,7 MILLIONS D'EUROS, CONTRE 75,9 MILLIONS D'EUROS AU TROISIÈME TRIMESTRE 2019 Texte original sur Eikon : Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


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Données financières
CA 2020 862 M 1 020 M -
Résultat net 2020 309 M 365 M -
Dette nette 2020 618 M 730 M -
PER 2020 21,7x
Rendement 2020 2,28%
Capitalisation 6 598 M 7 727 M -
VE / CA 2020 8,37x
VE / CA 2021 8,05x
Nbr Employés 1 069
Flottant 88,7%
Graphique EURONEXT N.V.
Durée : Période :
Euronext N.V. : Graphique analyse technique Euronext N.V. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique EURONEXT N.V.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 14
Objectif de cours Moyen 108,62 €
Dernier Cours de Cloture 94,85 €
Ecart / Objectif Haut 34,9%
Ecart / Objectif Moyen 14,5%
Ecart / Objectif Bas -18,8%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Stéphane Boujnah Chairman-Managing Board & Group CEO
Dick M. Sluimers Chairman-Supervisory Board
Georges Lauchard Chief Operating Officer
Giorgio Modica Chief Financial Officer
Alain Courbebaisse Chief Information & Technology Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
EURONEXT N.V.30.56%7 727
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED46.88%60 588
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.6.28%55 208
LONDON STOCK EXCHANGE PLC12.39%39 671
DEUTSCHE BÖRSE AG-5.64%28 406
MARKETAXESS HOLDINGS INC.52.97%22 016
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