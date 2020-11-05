Euronext N : affiche un EBITDA en hausse de 9,1% à 117,8 millions d'euros au T3

5 novembre (Reuters) - EURONEXT NV:
* CA AU T3 204,8 MILLIONS D'EUROS (+12,7%)
* EURONEXT CONFIRME SON OBJECTIF 2020 EN MATIÈRE DE COÛTS
* EBITDA AU T3 117,8 MILLIONS D'EUROS (+9,1%), AVEC UNE
MARGE
EBITDA DE 57,5% (-1,9 PTS) ; À PÉRIMÈTRE CONSTANT, LA MARGE
EBITDA EST DE 59,7% (+0,1 PTS)
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU T3 70,2 MILLIONS D'EUROS
(+10,6%)
ET LE BPA AJUSTÉ À 1,12 EUROS (+13,8%)
* ACQUISITION ENVISAGÉE DU GROUPE BORSA ITALIANA : FERMETURE
DE LA
TRANSACTION POTENTIELLE ATTENDUE AU S1 2021
* AU TROISIÈME TRIMESTRE 2020, EURONEXT A GÉNÉRÉ UN FLUX DE
TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION DE 71,7
MILLIONS D'EUROS, CONTRE 75,9 MILLIONS D'EUROS AU TROISIÈME
TRIMESTRE 2019
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(Gdansk Newsroom)