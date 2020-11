Euronext N : annonce une hausse de 10% de son bénéfice net au troisième trimestre

PARS (Reuters) - Euronext a annoncé jeudi une hausse de 10,6% sur un an de son bénéfice net au troisième trimestre, à 70,2 millions d'euros, et une hausse de 13,8% de son bénéfice net ajusté par action, à 1,12 euro.

L'opérateur des Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Oslo a enregistré un bond de 12,7% de son chiffre d'affaires trimestriel, à 204,8 millions d'euros, contre 181,7 millions un an plus tôt, et une hausse de 9,1% de son Ebitda, à 117,8 millions d'euros.

Sa marge d'Ebitda est en revanche en baisse de 1,9 point par rapport au troisième trimestre 2019, à 57,5%, en raison de la consolidation de VP Securities, Nord Pool et d'autres récentes acquisitions.

Euronext compte toujours boucler le rachat de Borsa Italiana, l'opérateur de la Bourse de Milan actuellement contrôlé par LSE, au premier semestre 2021. Le groupe a annoncé cette acquisition début octobre, pour un montant de 4,325 milliards d'euros.

