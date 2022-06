Euronext N : échappe à la baisse du marché grâce à JPMorgan

Euronext (+2,76% à 77,54 euros) affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 grâce à JPMorgan, qui est passé à Surpondérer sur la valeur dans le cadre d'une étude sur le secteur des Bourses européennes cotées. La valorisation est de plus en plus attrayante avec une amélioration de la dynamique des bénéfices, tandis que 1,1 milliard d'euros de liquidités sont disponibles pour des fusions et acquisitions potentielles, explique le broker.



" Les bourses européennes ont surperformé le secteur financier au sens large, ce qui, à notre avis, est justifié étant donné que les bourses ont généralement un bêta plus faible, une proportion croissante de revenus récurrents, une conversion élevée du flux de trésorerie disponible et peuvent bénéficier de niveaux plus élevés de volatilité du marché " ajoute l'analyste.