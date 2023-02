Euronext N : plus optimiste sur ses synergies liées à l'intégration de Borsa Italiana

Euronext a dévoilé des résultats en repli au quatrième trimestre. Sur cette période, la Bourse paneuropéenne a vu son Ebitda ajusté reculer de 12% à 187,9 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 54,1%, en repli de 3,5 points en données publiées et de 3,7 points en comparable. Les coûts ajustés ont atteint 159,2 millions d'euros, en hausse de 2,1% en données comparables. Le chiffre d'affaires consolidé d'Euronext a atteint 347 millions d'euros, en recul de 6,2%. En données comparables, il a baissé de 6,1%.



Le ratio dette nette sur Ebitda s'élevait à 2,6 à décembre et le ratio dette nette sur Ebitda ajusté à 2,4.



Sur 2023, Euronext vise environ 630 millions d'euros de coûts ajustés contre environ 620 millions d'euros en rythme annuel au second semestre. Euronext a augmenté de 15 millions d'euros ses synergies annuelles avant impôts liées à l'intégration du groupe Borsa Italiana pour les porter à 115 millions d'euros en 2024.