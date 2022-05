Euronext : UBS toujours à l'Achat

UBS a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 95 euros sur Euronext après l’annonce des résultats du premier trimestre. Le bureau d’études explique que les résultats ont dépassé les attentes grâce à des revenus meilleurs que prévu, mais surtout à des coûts plus faibles. « Compte tenu de la faiblesse de l'action Euronext au cours des derniers mois, nous nous attendons à ce que les résultats supérieurs aux attentes et l'abaissement des prévisions de coûts conduisent à une réaction positive du cours de l'action », précise le broker.