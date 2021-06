Euronext a cédé la plateforme de données financières OMS à Infront

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur boursier Euronext a annoncé vendredi la cession du fournisseur de données financières et de solutions de trading en ligne Oslo Market Solutions (OMS) à Infront.

OMS appartenait à Oslo Bors VPS, qui a été racheté par Euronext en 2019. La société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,3 millions d'euros en 2020, a précisé Euronext dans un communiqué.

Sur la base des résultats 2020 d'Euronext, cette cession devrait avoir un impact positif de 0,2 point sur la marge Ebitda et permettra une réduction de coûts, en plus de l'objectif de réduction de dépenses opérationnelles d'environ 5% fixé pour 2021, avant dépréciations et amortissements, a ajouté Euronext.

