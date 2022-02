Euronext à la dernière place du SBF 120 : les coûts déçoivent

Euronext chute de 4,37% à 81 euros, les investisseurs faisant connaître leur déplaisir du fait d'une déception sur les coûts. Le titre de la Bourse paneuropéenne souffre également d'un environnement de marché défavorable aujourd'hui pour les valeurs financières. Euronext a pourtant dévoilé des résultats meilleurs que prévu, la bonne surprise sur les revenus faisant plus que compenser des coûts plus importants qu'escompté.



Au quatrième trimestre, Euronext a enregistré une hausse de 67,8% de son bénéfice, part du groupe, à 112,7 millions d'euros, Borsa Italiana étant consolidée sur l'ensemble de la période pour le deuxième trimestre d'affilée. L'Ebitda a pour sa part progressé de 64,1% à 208,2 millions d'euros, soit une marge de 56,3%, en augmentation de 1,6 point de base. Il a dépassé de 2% le consensus. En données comparables, la marge de la Bourse paneuropéenne a augmenté de 1,8 point à 57%.



Egalement plus élevé de 2% par rapport aux attentes, le chiffre d'affaires consolidé d'Euronext a atteint 370,1 millions d'euros. Il a progressé de 59,5% grâce en particulier de la consolidation de Borsa Italiana. En données comparables, il a augmenté de 4,3%.



La déception est logée au niveau des coûts, qui ont bondi de 54%, mais seulement de 0,1% en données comparables, à 161,8 millions d'euros. Le marché anticipait des coûts plus faibles, à 158 millions d'euro. Si la différence est faible, Euronext a la réputation de bien savoir gérer ses coûts.



Sur 2022, Euronext vise 622 millons d'euros de coûts. JPMorgan souligne que cette prévision est modestement supérieure à ses prévisions. A la suite de cette publication, Exane anticipe une baisse à un chiffre du consensus.



Conformément à la politique de dividende d'Euronext, un taux de distribution de 50% du résultat net, représentant un dividende pour 2021 de 206,7 millions d'euros (1,93 euro par action) sera proposé à l'AGM du 18 mai 2022.