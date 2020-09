Euronext : a soumis une offre d'acquisition de Borsa Italiana

14/09/2020 | 08:16

Euronext confirme ce matin la soumission d'une offre non contraignante au London Stock Exchange Group, en vue d'acquérir Borsa Italiana, la Bourse italienne.



Euronext précise qu'il 'ne peut y avoir aucune certitude que cela conduira à une transaction'.



'Le regroupement proposé de Borsa Italiana et d'Euronext créerait un acteur de premier plan sur les marchés de capitaux d'Europe continentale, dans lequel l'Italie serait le principal contributeur aux revenus du groupe Euronext élargi', commente l'opérateur.





