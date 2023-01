16 janvier (Reuters) - Euronext NV:

* MIGRATION DES MARCHÉS DE DÉRIVÉS ET DE MATIÈRES PREMIÈRES COTÉS D'EURONEXT VERS EURONEXT CLEARING ATTENDUE AU T3 2024

* COMME PRÉVU DANS L'ACCORD, EURONEXT VERSERA UNE INDEMNITÉ DE RÉSILIATION D'ENVIRON 36,03 MILLIONS D'EUROS À LCH SA, À PROVISIONNER DANS SON COMPTE DE RÉSULTAT EN CHARGES NON SOUS-JACENTES AU T1 2023, ET PAYABLE EN 2024 Texte original: bit.ly/3ISfTp9 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)