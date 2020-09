Euronext : dans le vert, un analyste relève son objectif

29/09/2020 | 13:59

Le titre est en hausse après l'analyse de Crédit Suisse. Le bureau d'études confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 118 E (au lieu de 104 E).



' Nous estimons qu'une fourchette de 8 % à 21 % d'accroissement du BPA est raisonnable en 2021. Nous incluons la Borsa Italiana dans notre calcul de l'objectif de prix, mais pas dans nos prévisions ' indique le bureau d'analyses.



' Au-delà de l'accroissement du BPA, nous pensons qu'une acquisition réussie de Borsa Italiana augmenterait considérablement la puissance et la diversification des revenus d'Euronext, et créerait un potentiel de croissance future des revenus ' rajoute Crédit Suisse.



