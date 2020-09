Euronext : discussions confirmées pour Borsa Italiana

18/09/2020 | 09:08

Euronext et CDP Equity (filiale de Cassa Depositi e Prestiti) confirment des discussions exclusives avec London Stock Exchange Group pour acquérir Borsa Italiana, conjointement avec Intesa Sanpaolo, sans certitude que ceci débouche sur une transaction.



'La combinaison créerait un acteur de premier plan sur les marchés de capitaux européens continentaux', soulignent-ils, ajoutant que 'l'Italie, via Borsa Italiana, deviendrait le plus gros contributeur en termes de revenus au groupe Euronext élargi'.



Borsa Italiana maintiendrait ses fonctions, structure et relations actuelles au sein de l'écosystème italien et préserverait son identité italienne et ses forces. Son directeur général rejoindrait le conseil de direction d'Euronext.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.