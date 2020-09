Euronext en négociations exclusives avec LSE Group pour racheter Borsa Italiana

(Actualisation: cours de Bourse, communiqué de LSE Group)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives avec LSE Group pour racheter Borsa Italiana, l'opérateur de la Bourse de Milan.

Le groupe a précisé mener ces négociations aux côtés de ses partenaires, la structure publique italienne CDP Equity et la banque transalpine Intesa Sanpaolo. Euronext a souligné que la conclusion d'une transaction n'était pas certaine.

LSE Group a également fait part, dans un communiqué distinct, de la tenue de ces négociations exclusives avec Euronext.

A la Bourse de Paris, le marché apprécie cette annonce. Vers 9h10, l'action Euronext gagnait 3,8%, à 101,80 euros, soit la plus forte hausse du SBF 120.

Dans le cas où l'opération aboutirait, CDP Equity et Intesa Sanpaolo deviendraient actionnaires de référence et de long terme d'Euronext via une augmentation de capital réservée. L'Italie constituerait alors le premier pays en termes de revenus pour l'opérateur boursier.

Euronext n'a pas communiqué de montant lié à cette potentielle opération mais a indiqué qu'elle serait financée au moyen de la trésorerie existante, d'une émission de dette, de l'augmentation de capital réservée à CDP Equity et Intesa Sanpaolo ainsi que d'une autre augmentation de capital auprès de ses actionnaires. Le groupe a expliqué vouloir maintenir sa note en catégorie investissement ainsi que "sa structure financière robuste".

L'opérateur boursier a ajouté que de nouvelles annonces seraient effectuées en temps voulu.

LSE Group, l'opérateur de la Bourse de Londres, avait indiqué en juillet envisager de céder Borsa Italiana pour obtenir le feu vert de la Commission européenne à son projet de rachat du spécialiste de l'information financière et des terminaux Refinitiv pour une valeur d'entreprise de 27 milliards de dollars.

Euronext a expliqué à ce titre qu'une potentielle transaction concernant Borsa Italiana dépendrait de l'examen de la Commission sur le rachat de Refinitiv. L'opération serait également soumise à l'approbation des actionnaires d'Euronext et des autorités de régulation.

