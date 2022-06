Euronext enrichit son offre pour la Tech avec un nouveau segment et un indice dédié

(Actualisation: création d'un fonds dédié aux licornes françaises par la CDC et mobilisation d'une enveloppe d'investissement par Bpifrance)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé mardi la création d'un nouveau segment baptisé "Euronext Tech Leaders" afin de renforcer son offre dédiée aux entreprises technologiques, dont il entend faire un "catalyseur de l'intérêt des investisseurs et des analystes".

"Grâce à l'initiative Euronext Tech Leaders, Euronext et ses partenaires mettent en place un écosystème financier interconnecté pour soutenir les entreprises technologiques de pointe et à forte croissance", a expliqué le président du directoire d'Euronext, Stéphane Boujnah, cité dans un communiqué.

"Cette initiative réunit des investisseurs, des conseillers et des entreprises technologiques performantes afin d'offrir aux entreprises technologiques cotées une meilleure visibilité auprès de la vaste base d'investisseurs internationaux d'Euronext", a ajouté le dirigeant.

Ce segment paneuropéen réunit plus de 100 sociétés de croissance du secteur de la technologie dont la capitalisation boursière dépasse 300 millions d'euros, a précisé Stéphane Boujnah lors d'une conférence de presse. Il doit notamment améliorer leur capacité à lever des fonds propres, a indiqué le dirigeant.

Ce segment sera assorti d'un nouvel indice boursier, "European Tech Leaders", qui sera lancé le mois prochain, a indiqué le dirigeant.

Parmi les entreprises associées au projet figurent une quarantaine de sociétés cotées à Paris, dont les spécialistes des énergies renouvelables Albioma, McPhy et Neoen, et les laboratoires bioMérieux, Eurofins, Sartorius Stedim Biotech et Valneva. Alten, Atos, Capgemini, Dassault Systèmes, OVHcloud, Soitec, Sopra Steria, STMicroelectronics, Teleperformance et Ubisoft font également partie de cette initiative. Le fabricant néerlandais d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs ASML et le spécialiste européen de la livraison de repas à domicile Just Eat Takeaway figureront dans le nouveau segment.

Parallèment à cette annonce, la Caisse des Dépôts (CDC) a indiqué qu'elle travaillait à "la mise en place d'un fonds d'investissement en vue d'accompagner l'entrée en Bourse des licornes françaises sur la place de Paris", qui sera doté dès 2022 de 300 millions d'euros avec un objectif de 1,5 milliard d'euros sur cinq ans. Ce fonds sera géré par CDC Croissance sous la forme d'une Sicav et devrait être lancé au quatrième trimestre 2022, a précisé la CDC.

La banque publique d'investissement Bpifrance va de son côté mobiliser "une enveloppe de 500 millions d'euros afin de jouer un rôle actif" dans les futures introductions en Bourse de jeunes pousses françaises n'ayant pas encore atteint le statut de licornes.

