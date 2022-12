Euronext : finalise une acquisition avec Nexi

Euronext finalise l'acquisition des activités technologiques des marchés de capitaux de Nexi.L'acquisition porte sur les activités technologiques qui alimentent actuellement MTS, la plateforme de trading obligataire d'Euronext, et Euronext Securities Milan (anciennement Monte titoli).Cette finalisation est réalisée après réception des autorisations des autorités compétentes et achèvement de la procédure de consultation syndicale. Pour rappel, Euronext et Nexi ont annoncé la signature de la Transaction le 14 juin 2022.' Cette Transaction permet à Euronext d'internaliser entièrement la technologie qui alimente MTS et Euronext Securities Milan. En outre, elle renforce les activités principales de MTS et d'Euronext Securities Milan, conformément à la stratégie d'Euronext visant à créer de la valeur en s'appuyant sur sa chaîne de valeur intégrée et sa technologie '.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.