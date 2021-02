Euronext : hausse de 28,1% du BPA ajusté annuel

Euronext dévoile un BPA ajusté de 4,99 euros, supérieur au consensus et en hausse de 28,1% par rapport à l'exercice précédent.



L'infrastructure de marché européenne enregistre un chiffre d'affaires annuel de 884,3 ME au titre de l'année 2020, en hausse de 30,2%, par rapport à 2019.



L'EBITDA s'établit à 520 ME, également à +30,2%, tandis que le résultat net atteint les 315,5 ME (+42,1%).



Euronext précise par ailleurs que conformément à sa politique de dividende, un ratio de distribution de 50% du résultat net publié sera proposé à l'AG du 11 mai, représentant un dividende 2020 de 157,5 millions d'euros ou 2,25 euros par action.



