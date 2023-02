Euronext : le BPA ajusté a reculé de 4.8% en 2022

Euronext publie un chiffre d'affaires de 1418 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 9.3% en données publiées et en recul de 0.2% en comparable (à changes constants).



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté ressort à 861 ME, en hausse de 11.7% en publié et en recul de 1.2% en comparable.



Le résultat net part du groupe s'établit à 555 ME, en hausse de 5.3%, tandis que le BPA ajusté ressort à 5.21 euros, en recul de 4.8% par rapport à l'exercice précédent.



' Nous proposerons un dividende total de 236,6 millions d'euros lors de notre prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en mai 2023, représentant 50 % de notre résultat net publié, hors impact des pertes NTI ', a commenté Stéphane Boujnah, directeur Général et président du Directoire d'Euronext.





