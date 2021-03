Euronext : annonce le lancement de l'indice CAC 40 ESG

Euronext a annoncé aujourd'hui le lancement de l'indice CAC 40 ESG conçu pour identifier les 40 sociétés de l'indice CAC Large 60 qui démontrent les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).



Répondant à la demande croissante d'outils d'investissement durable de la part des investisseurs et du marché, le CAC 40 ESG est le premier indice ESG national d'Euronext.



Des filtres d'exclusions sont appliqués pour les entreprises impliquées dans des activités 'charbon', 'armes controversées' et 'tabac'.



La méthodologie est appelée à évoluer: elle intégrera les nouvelles réglementations et normes de l'UE à mesure qu'elles émergeront, assure Euronext qui prévoit de concéder sous licence l'indice ESG CAC 40 à un large éventail de sociétés de services financiers dans le monde.



Amundi, BNP Paribas AM et Lyxor ont d'ores et déjà confirmé leur fort intérêt, annonce Euronext.





