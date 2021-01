Euronext : nouvelle PDG pour Euronext Paris

Euronext annonce la nomination de Delphine d'Amarzit au poste de PDG d'Euronext Paris et membre du directoire d'Euronext NV, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes et de celle des actionnaires, à partir du 15 mars 2021.



Elle était directrice générale adjointe d'Orange Bank depuis juin 2016, responsable de la supervision des fonctions opérations, crédit, finance, risques et conformité. Elle a aussi occupé des postes importants au sein de l'administration française du Trésor.



Delphine d'Amarzit succèdera à Anthony Attia, nommé directeur groupe des marchés primaires et du post-marché. Ce dernier restera membre de l'operating committee ainsi que du directoire élargi d'Euronext NV.



