Euronext présente une offre indicative de 5,5 milliards d'euros pour racheter Allfunds

Euronext (–7,37% à 71,18 euros) affiche l’une des plus fortes baisses de l’indice SBF 120 après avoir soumis une « offre indicative » de 5,5 milliards d'euros pour racheter Allfunds. Le titre de la plateforme de distribution d’OPCVM bondit pour sa part de 16,29% à 5,53 euros, soit un niveau proche du prix de 8,75 euros par action offert par la bourse paneuropéenne. Allfunds affiche ainsi une capitalisation de 5,4 milliards d'euros. Selon le communiqué d'Allfunds, Euronext propose 5,69 euros en numéraire et 0,04059 nouvelle action Euronext par titre.



La bourse paneuropéenne ajoute qu'elle est en discussion active avec les principaux actionnaires d'Allfunds, Hellman & Friedman et BNP Paribas, possesseurs de 46,4% du capital. La banque française détient seule 12,2% du capital, selon ses états financiers consolidés pour 2022.



Au premier semestre, Allfunds a enregistré une croissance de 5% de ses revenus à 259 millions d'euros et une progression de 4% de son Ebitda ajusté à 188 millions d'euros. A fin septembre, elle administrait 1 290 milliards d'actifs.



" La société est 3 fois plus grande que son plus proche concurrent dans un secteur où la taille est importante ", faisait récemment remarquer Jefferies.



Cette offre indicative est conditionnée, entre autres, à la conclusion d'un accord avec les principaux actionnaires existants d'Allfunds. Elle est actuellement examinée par le conseil d'administration d'Allfunds et Euronext se réserve le droit d'en modifier les termes.



" Il n'y a aucune certitude que cela conduise à la présentation d'une offre " a souligné Euronext. Une nouvelle annonce sera faite en temps voulu.