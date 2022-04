Euronext : soutenu par une initiation de broker

Euronext prend près de 2% avec le soutien de propos de Credit Suisse, qui entame une couverture avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 96 euros, dans une note sur les grands opérateurs de places boursières européennes.



'L'action se négocie avec une décote malgré une croissance supérieure, mais la décote devrait s'estomper à mesure que l'intégration progresse, que les synergies se matérialisent et qu'Euronext se désendette', estime le broker.



