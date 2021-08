Euronext : une activité en repli sur le mois de juillet

L'activité sur les marchés au comptant d'Euronext a baissé au mois de juillet, montrent des données publiées vendredi par la Bourse paneuropéenne.



Sur les marchés cash du groupe, le volume moyen quotidien de l'activité de cotation et de négociations a baissé de 3% par rapport à juillet 2020, à environ 3,1 millions de transactions.



Les marchés d'actions s'étaient montrés très volatils à l'été 2020, avec des volumes d'échange particulièrement étoffés, la crise sanitaire ayant attiré de nouveaux investisseurs, et notamment des particuliers.



En rythme mensuel, c'est-à-dire par rapport à juin 2021, le volume quotidien des échanges s'inscrit en petite hausse de 1%.



L'activité sur le front des introductions en Bourse se révèle, elle, bien plus soutenue.



Avec 28 IPO conclues le mois dernier, les fonds levés par les entrées en Bourse réalisées sur Euronext ont fortement augmenté pour représenter quelque 1,8 milliard d'euros au mois de juillet, contre seulement 338 millions un an plus tôt.



