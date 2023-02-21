Euronext va nommer Benoît Van Den Hove comme nouveau DG et président de la branche de Bruxelles

21 février (Reuters) - Euronext NV:
* BENOÎT VAN DEN HOVE SUCCÈDE À VINCENT VAN DESSEL COMME DG
D'EURONEXT BRUSSELS
* LE CONSEIL DE SURVEILLANCE D'EURONEXT PROPOSERA LA
NOMINATION DE
BENOÎT VAN DEN HOVE EN TANT QUE DG D'EURONEXT BRUSSELS ET MEMBRE
DU DIRECTOIRE D'EURONEXT LE 17 MAI 2023
* VINCENT VAN DESSEL QUITTERA SES FONCTIONS DE DG D'EURONEXT
BRUSSELS LE 1ER JUILLET 2023 ET DE PRÉSIDENT D'EURONEXT BRUSSELS
LE 1ER DÉCEMBRE 2023
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(Gdansk Newsroom)