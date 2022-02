Euronext : volumes en hausse sur l'activité cash en janvier

L'activité sur les marchés au comptant d'Euronext a dans l'ensemble augmenté en janvier, montrent des données dévoilées vendredi soir par l'opérateur boursier.



Sur les marchés cash, les volumes traités par Euronext ont grimpé de 25% par rapport à décembre 2021, pour totaliser plus de 82,3 millions de transactions le mois dernier, ce qui correspond à une hausse de 1% par rapport à janvier 2021.



A 3,9 millions, le volume moyen des transactions quotidiennes affiche pour sa part un bond de 37% par rapport à décembre 2021, ce qui fait apparaître un repli de 4% d'une année sur l'autre, c'est-à-dire par rapport à janvier 2021.



Exprimés en euros, les volumes de transactions ont représenté 292,3 milliards au mois de janvier, soit un gain de 18% par rapport au mois précédent.



Le volume moyen quotidien ressort lui en hausse de 29% en rythme mensuel, à 13,9 milliards d'euros échangés.



Ces deux derniers chiffres correspondant à des progressions de respectivement 17% et 11% par rapport à la même période de l'an dernier.



