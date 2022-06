L'Europe en baisse, craintes autour des banques centrales

PARIS, 16 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent jeudi en début de séance tandis que les contrats à terme de Wall Street sont dans le rouge en raison des préoccupations sur l'impact économique du durcissement des politiques monétaires des grandes banques centrales. À Paris, le CAC 40 perd 1,48% à 5.940,98 points vers 08h15 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 1,39% et à Francfort, le Dax recule de 1,89%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,67%, le FTSEurofirst 300 de 1,13% et le Stoxx 600 de 1,27%. Le SMI suisse (-2,28%) est tombé au plus bas depuis décembre 2020 et les autres marchés européens ont creusé leurs pertes après l'annonce par la Banque nationale suisse d'une augmentation de son taux directeur pour la première fois depuis 2007 pour tenter de contrôler l'inflation. Cette décision, qui ramène son taux à -0,25% contre -0,75%, intervient au lendemain d'un relèvement sans surprise des taux de la Réserve fédérale américaine, qui s'attend à un ralentissement de l'économie et à une remontée du chômage dans les mois à venir. Le président de la Fed a déclaré lors de la conférence de presse que le comité de politique monétaire devrait "très probablement" choisir entre une hausse d'un demi-point ou de trois quarts de point lors de la réunion de juillet, tout en soulignant qu'il ne s'attendait à ce que des hausses de 75 points de base deviennent "habituelles". Si cette dernière annonce a profité à Wall Street mercredi, les "futures" sur indices évoluent pour l'instant en nette baisse, entre -1,3% et -2%. "Il y a beaucoup de nervosité. Après le soulagement initial sur la Fed (...) les marchés semblent s'être réveillés en se disant qu'il s'agit tout de même d'une hausse de 75 points de base (qui a eu lieu mercredi)", a déclaré Giuseppe Sersale, stratège chez Anthilia. "Si ensuite la BNS augmente de façon inattendu son taux d'un demi-point, clairement les investisseurs imaginent que le resserrement des banques centrales est encore très violent. Il y a très peu de raisons de se réjouir", a-t-il ajouté. Place désormais à la Banque d'Angleterre, qui annoncera à 11h00 GMT ses décisions de politique monétaire. Les marchés financiers tablent sur une augmentation d'un quart de point mais la probabilité d'une hausse d'un demi-point est loin d'être écartée. En Bourse, le secteur de la distribution accuse la plus forte baisse en Europe (-3,9%), pénalisé par la chute de 25,86% du britannique Asos . Le groupe de mode en ligne a lancé un avertissement sur ses résultats après avoir constaté une augmentation significative des retours d'articles en raison des pressions inflationnistes sur sa clientèle. Dans son sillage, les concurrents Zalando et Boohoo perdent respectivement 11,07% et 13,58%. En hausse, Rexel grappille 0,5% après avoir relevé ses objectifs financiers pour 2022 et Euronext (+3%) est porté par le relèvement de conseil de JPMorgan à "surpondérer". (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)