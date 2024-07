Euronext N.V. est un groupe boursier paneuropéen exploitant des marchés réglementés en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays Bas, en Norvège et au Portugal. Euronext N.V. opère également des activités non réglementées dans 16 pays à travers le monde. Euronext N.V. est coté à Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne depuis 2014. Euronext N.V. est le leader européen de la cotation et de la négociation avec une capitalisation boursière combinée de 6 600 MdsEUR à fin 2023, près de 1 930 sociétés cotées et le plus grand pool de liquidité en Europe. Euronext N.V. propose des services avancés de données de marché et une gamme d'indices et de solutions indicielles, notamment l'AEX, le CAC40, le BEL 20, l'ISEQ 20, le PSI 20 et l'OBX, ainsi qu'un large éventail d'indices ESG, tels que le CAC40 ESG ou le MIB ESG. Optiq®, la plateforme de négociation exclusive d'Euronext N.V., offre des solutions de pointe à la fois aux clients de négociation et aux clients technologiques. Euronext N.V. offre à ses clients des services innovants aux entreprises et aux investisseurs. Euronext N.V. dispose également d'Euronext FX aux Etats-Unis et à Singapour et de deux moteurs d'appariement de devises au comptant à Tokyo et à Londres.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières