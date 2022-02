L'UE prolonge jusqu'en 2025 l'équivalence aux chambres de compensation britanniques

par Huw Jones

LONDRES, 8 février (Reuters) - L'Union européenne a reconduit mardi l'autorisation accordée aux banques du bloc monétaire d'utiliser les chambres de compensation britanniques.

La nouvelle échéance est fixée au 30 juin 2025 et des responsables européens ont indiqué qu'il pourrait bien s'agir de la dernière prolongation de l'équivalence accordée aux établissements londoniens.

Les chambres de compensation interviennent comme intermédiaires entre vendeurs et acheteurs sur les marchés d'actions, d'obligations et de produits dérivés pour assurer la bonne exécution des transactions même en cas de défaut de l'une des parties.

Cette activité financière est devenue un sujet de discorde entre Londres et Bruxelles, qui cherche à la relocaliser vers d'autres centres financiers continentaux, notamment Francfort, à la suite du Brexit.

La division LCH de la London Stock Exchange traite plus de 90% des opérations de compensation sur les couvertures ("swaps") de taux d'intérêt en euros.

La commissaire européenne des services financiers, Mairead McGuinness, a déclaré qu'elle proposerait des mesures visant à réduire la "dépendance excessive [de l'UE]" à l'égard des principales chambres de compensation situées hors de l'Union et renforcer l'attractivité de celles basées dans le bloc tout en resserrant leur surveillance.

L'UE a été contrainte de prolonger l'autorisation de compensation pour LCH et deux autres chambres de compensation de Londres, ICE et LME Clear, faute d'avoir su convaincre les banques et leurs clients de transférer les opérations vers Eurex Clearing, la chambre de compensation de Deutsche Boerse à Francfort.

Les responsables de l'UE estiment que trois ans suffiront pour rapatrier l'essentiel de la compensation sans qu'une nouvelle prolongation soit nécessaire.

"C'est clairement la fin, il n'y aura pas de prolongation après ces trois ans", a déclaré un fonctionnaire européen.

Eurex se concentre sur les transactions libellées en euros, mais les banques disent vouloir rester avec la LCH qui propose une compensation dans plusieurs devises.

Certaines banques ont prévenu qu'elles pourraient transférer la compensation de Londres vers les Etats-Unis où les chambres de compensation ont de longue date des contacts avec les clients européens. (Reportage Huw Jones, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)