PRESSE: Euronext a fait une offre d'achat sur la plateforme obligataire MTS

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur boursier paneuropéen Euronext s'est allié à l'établissement public italien Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et a déposé une offre de reprise sur MTS, plateforme de la Bourse de Milan spécialisée dans le trading d'obligations, a rapporté samedi Reuters, citant deux sources.

Selon une des sources citées par l'agence, Deutsche Börse, l'opérateur de la Bourse de Francfort, et SIX Group, l'opérateur de la Bourse de Zurich, ont également soumis des offres pour racheter MTS.

La Bourse de Milan et MTS appartiennent au London Stock Exchange Group (LSE), l'opérateur de la Bourse de Londres, qui avait annoncé le 31 juillet avoir engagé des "discussions exploratoires" pouvant aboutir à la cession de sa participation de 60% dans MTS.

Selon Reuters, les offres non contraignantes portant sur cette participation de 60% dans MTS sont comprises dans une fourchette de 300 millions à 350 millions d'euros.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-parole de SIX et de Deutsche Börse n'ont pas fait de commentaire, tandis que des porte-parole d'Euronext et de CDP n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.

La cession de MTS constitue une concession proposée par le LSE à la Commission européenne afin d'obtenir son feu vert à son projet de rachat du spécialiste de l'information financière et des terminaux Refinitiv pour une valeur d'entreprise de 27 milliards de dollars, soit environ 23 milliards d'euros.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

Site Internet: https://www.reuters.com/article/us-refinitiv-m-a-lse/euronext-cdp-group-bids-for-borsa-italiana-bond-platform-unit-sources-idUSKBN25I0D5

Agefi-Dow Jones The financial newswire