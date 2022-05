Une brève chute frappe les actions européennes dans des échanges perturbés par les vacances

L'indice boursier de référence de Stockholm a été parmi les plus durement touchés et après avoir chuté de 8% à un moment donné, il a ensuite réduit la plupart de ses pertes pour s'échanger en baisse de 1,2% à 0942 GMT. D'autres indices ont également chuté, notamment dans des pays comme le Danemark et la Norvège, l'Allemagne, l'Italie et la France, mais se sont ensuite redressés.

Le mouvement soudain a fait que l'indice paneuropéen de référence des actions STOXX 600 a étendu sa chute de plus de 2 points de pourcentage en l'espace d'environ deux minutes à partir de 0758 GMT environ, bien que la fermeture de Londres pour les vacances ait réduit les volumes.

Un indicateur de la volatilité des actions de la zone euro a également connu un pic soudain pour atteindre son plus haut depuis la mi-mars, à 35,99.

"C'était bizarre pendant ces minutes-là", a déclaré Martin Munk, vice-président des ventes d'actions chez Jyske Bank, ajoutant que de nombreux clients inquiets avaient appelé pour demander ce qui se passait.

"Ça commence à sentir quelque chose de plus technique, ça a pu être déclenché par une transaction erronée, un dysfonctionnement technique. Il ne semble pas que cela ait été déclenché par un événement dans le monde, car ces nouvelles nous auraient déjà touchés", a-t-il ajouté.

Le courtier Nordnet a déclaré que le mouvement soudain était un "flash crash" qui a provoqué une brève panique sur le marché, tandis que les traders de Francfort et de Londres ont déclaré que le mouvement démesuré pourrait avoir été causé par des algos qui se sont emballés ou par une grosse transaction "gros doigt".

Un porte-parole d'Euronext Oslo a déclaré qu'il n'y avait aucune nouvelle sur le marché qui pourrait expliquer la baisse rapide.

"Nous examinons cette affaire de manière routinière, il n'y avait aucune nouvelle sur le marché qui pourrait expliquer un mouvement aussi important", a déclaré Cathrine Segerlund, porte-parole d'Euronext Oslo.

Le Nasdaq a déclaré qu'il enquêtait continuellement sur les mouvements de prix sur sa place de marché, et qu'il était en dialogue avec les participants du marché au sujet de la volatilité de lundi.

"Nous ne voyons actuellement rien qui indique des erreurs dans les propres systèmes du Nasdaq", a déclaré un porte-parole de la bourse dans un e-mail.