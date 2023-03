DWF se restructure et Europa Metals accepte l'objectif de financement

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et mercredi, qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

DWF Group PLC - Entreprise juridique basée à Manchester, Angleterre - Réorganise sa structure globale en trois divisions, Commercial Services, Insurance Services et Legal Operations. Ajoute que l'activité Connected Services sera incorporée dans Insurance Services ou Commercial Services. Nomme Matthew Doughty au poste de directeur général des services d'assurance.

Europa Metals Ltd - Développeur de plomb, de zinc et d'argent axé sur l'Europe - annonce qu'un budget initial d'environ 1,8 million USD a été convenu avec son partenaire de coentreprise, Denarius Metals Corp, pour développer le projet Toral à Leon, dans le nord-ouest de l'Espagne. Les fonds seront utilisés pour des forages de confirmation et des forages intercalaires dans le bloc de ressources indiqué à ce jour à Toral, en utilisant jusqu'à deux appareils de forage, qui devraient commencer à la fin de ce mois.

Henderson Eurotrust PLC - Fonds d'investissement qui suit les indices européens - La valeur de l'actif net pour le semestre clos le 31 janvier était de 156,3 pence, contre 154,6 pence pour la même période de l'année précédente. Le total des actifs nets est passé de 327,5 millions de livres sterling à 331,1 millions de livres sterling et un dividende inchangé de 0,8 pence a été versé. Sur les 12 mois précédant le 31 janvier, le rendement total de la valeur nette d'inventaire a été de 4,0 % et celui du cours de l'action de 1,7 %. Les rendements totaux de la valeur nette d'inventaire et du prix de l'action sont inférieurs au rendement total de l'indice de référence de 4,7 % ; toutefois, le rendement total de la valeur nette d'inventaire de 4,0 % est supérieur à celui du groupe de référence, dont la moyenne est de 1,4 %, a déclaré la société. Les positions les plus performantes ont été les financières (UniCredit, Munich Re, Bawag), les cycliques (Metso Outotec, Hermes, Safran) ou les liées à l'énergie (TotalEnergies).

Lowland Investment Company PLC - fonds d'investissement investissant principalement dans des petites et moyennes entreprises britanniques - annonce qu'un premier dividende intérimaire de 1,525 pence par action, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023, sera versé le 28 avril 2023, sans changement par rapport à la même période de l'année précédente.

Baillie Gifford Shin Nippon PLC - société d'investissement spécialisée dans les petites entreprises japonaises - indique que la valeur nette d'inventaire au 31 janvier était de 173,7 pence par action, en baisse par rapport aux 175,8 pence de l'année précédente. Il note que les vents contraires macroéconomiques et les effets persistants de Covid-19 ont conduit à une mauvaise performance du prix des actions de nombreuses sociétés Internet du portefeuille, telles qu'Infomart, la principale plateforme japonaise de commande de nourriture en ligne. La guerre en Ukraine continue de miner le sentiment, tandis que l'inflation élevée est désormais une menace réelle pour la croissance mondiale et que les augmentations inévitables des taux d'intérêt continueront de créer des vents contraires dans de nombreuses économies. La réserve de revenus restant déficitaire, aucun dividende ne sera versé.

D4t4 Solutions PLC - Société de plateforme de gestion de données basée à Middlesex, Angleterre - Paie une contrepartie différée de 0,5 million de livres sterling aux vendeurs de Prickly Cactus Ltd qu'elle a achetée en août 2021.

Le paiement supplémentaire est basé sur la performance liée à la croissance de la clientèle de l'entreprise acquise au cours de la période de deux ans et demi suivant son achat. Les objectifs ont été entièrement atteints. Le paiement a été effectué à hauteur de 0,25 million de livres sterling en espèces et de 0,25 million de livres sterling par le transfert aux vendeurs de 111 905 actions ordinaires de D4t4 au prix de 223,4 pence chacune.

