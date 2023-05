Les premiers résultats d'analyse d'Europa Metals confirment la solidité du projet Toral

Europa Metals Ltd - société d'exploitation de plomb-zinc et d'argent axée sur l'Europe - déclare que les premiers résultats d'analyse de son programme de forage au diamant intercalaire en cours confirment la solidité de son projet de plomb, de zinc et d'argent Toral, en Espagne. Le programme de forage intercalaire au diamant est mené par Explomin Perforaciones UE SL.

Myles Campion, président et directeur général par intérim d'Europa Metals, déclare que le premier sondage de la campagne de forage intercalaire et de confirmation du groupe a illustré la robustesse de Toral et des ressources indiquées actuelles. "Le trou TOD-043 a révélé une intersection épaisse et bien minéralisée, en accord avec les trous existants dans la région", déclare M. Campion.

La campagne de forage se concentre actuellement sur 11 trous pour un total de 7 000 mètres. Une fois terminée, les résultats de la campagne seront utilisés pour commander une estimation indépendante actualisée des ressources minérales plus tard dans l'année, selon Europa.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 0,60 ZAR, inchangé vendredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 18 %.

Cours actuel de l'action à Londres : 3,05 pence, en baisse de 1,6 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 6,2

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.