Europa Oil & Gas déclare que le champ pétrolier dans les Midlands britanniques est performant

Europa Oil & Gas Holdings PLC - Exploration, développement et production de pétrole et de gaz axés sur le Royaume-Uni et l'Irlande - Le champ pétrolifère de Wressle, situé à terre dans les East Midlands au Royaume-Uni, produit en moyenne 300 barils de pétrole par jour en décembre, ce qui incite Europa à prévoir une production nette du groupe de 500 barils d'équivalent pétrole par jour à partir du quatrième trimestre de 2023. Ce chiffre sera atteint après la mise en service de l'horizon Penistone à Wressle. Europa prévoit un puits de développement pour l'horizon Penistone au cours du second semestre de l'année et un second en 2024. Cela proviendra d'un budget de dépenses d'investissement nettes engagées de 5,1 millions de GBP sur l'ensemble des actifs d'Europa. La société dispose d'une position de trésorerie nette de 4,6 millions GBP.

" Nous sommes très enthousiastes quant aux perspectives d'Europa à l'aube de 2023 ", déclare Simon Oddie, directeur général. "Le champ pétrolifère de Wressle continue de dépasser les attentes et complète la production de nos actifs exploités à Crosby Warren et West Firsby et notre participation dans Whisby, afin de fournir des flux de trésorerie précieux pour financer le développement continu de notre base d'actifs."

Cours actuel de l'action : 1,08 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 23%

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

