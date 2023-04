Europa Oil & Gas nomme le consultant Alastair Stuart au poste de directeur de l'exploitation

Europa Oil & Gas Holdings PLC - société d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz axée sur le Royaume-Uni et l'Irlande - nomme Alastair Stuart au poste de directeur des opérations et d'administrateur exécutif de la société, avec effet immédiat.

M. Stuart a brièvement travaillé pour Hardy Oil & Gas, avant de créer son propre groupe de consultants en 1998. Il est consultant chez Europa depuis 2012 et, plus récemment, a participé au développement du champ Wressle. Afin de s'assurer que la fonction financière au sein d'Europa dispose des ressources adéquates, la société note également qu'elle a augmenté son mandat existant avec Clifton Financial Solutions Ltd.

Will Holland, directeur général, déclare : "Je suis ravi qu'Alastair ait accepté de rejoindre Europa à plein temps. Il est consultant pour Europa depuis 2012 et a joué un rôle essentiel non seulement dans le développement de Wressle, mais aussi dans la connaissance approfondie de nos actifs exploités."

