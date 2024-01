Europa Oil & Gas (Holdings) plc est une société d'exploration et de production basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur la constitution d'un portefeuille équilibré d'actifs de production, d'évaluation et d'exploration au Royaume-Uni, en Irlande de l'Atlantique et au Maroc. Elle possède un portefeuille diversifié d'actifs d'hydrocarbures à différents stades du cycle de développement, y compris l'exploration et la production. Elle produit du pétrole à partir de quatre champs pétrolifères au Royaume-Uni : Wressle, West Firsby, Crosby Warren et Whisby-4. La société dispose d'environ 93 barils de pétrole par jour (bopd), produits à partir de trois de ses champs pétrolifères britanniques, ainsi que d'une production nette de plus de 225 bopd grâce au développement de Wressle. Elle détient également une participation de 25 % dans la découverte de pétrole de Serenity. Elle considère le gisement d'Inishkea, situé dans le FEL 4/19 dans le bassin de Slyne et près du gisement de gaz de Corrib, comme son projet phare en Irlande. Elle détient une participation de 75 % dans le permis d'Inezgane, au large du Maroc, dont elle est l'opérateur.