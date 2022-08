EuropaCorp : Assemblée générale mixte du 9 septembre 2022

Assemblée générale mixte du 9 septembre 2022

Modalités de mise à disposition et de consultation des documents préparatoires

Saint-Denis,le 19 août 2022 - L'Assemblée générale mixte d'EuropaCorp se tiendra le vendredi 9 septembre 2022 à 10h00 au Club de l'Etoile, 14, rue Troyon - 75 017 Paris.

Les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce relatifs à cette Assemblée générale sont disponibles sur simple demande auprès du siège social d'EuropaCorp, 20 rue Ampère - 93 413 Saint-Denis Cedex, ou sur le site internet de la Société www.europacorp.comà la section Espace Investisseurs / Assemblée Générale.

Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe.

Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l'édition musicale. EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 120 films et en a distribué plus de 160 dans les salles de cinéma françaises. Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus grands succès français à l'international et 22 films parmi les 70 productions françaises ayant cumulé le plus d'entrées à l'international (source Le film français - 17 mai 2019). Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.

EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson.

Plus d'informations sur http://www.europacorp.com/

Groupe EuropaCorp
Lisa Reynaud | Relations Investisseurs | investors@europacorp.com
Régis Lefèbvre | Communication | rlefebvre@europacorp.com
Tel : 01 55 99 50 00

NewCap
Pierre Laurent
plaurent@newcap.fr | Tel : 01 44 71 94 94

EuropaCorp est coté sur Euronext Growth Paris

Code ISIN : FR0010490920 - Code MNEMO : ALECP

