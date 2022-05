EuropaCorp : Chiffre d'affaires 2021/2022

Chiffre d'affaires consolidé du second semestre et chiffre d'affaires annuel (non audité)

Saint-Denis,le 31 mai 2022 - EuropaCorp, l'un des tout premiers studios de cinéma indépendants en Europe, producteur et distributeur d'œuvres cinématographiques, annonce le chiffre d'affaires annuel consolidé, approuvé par le Conseil d'administration et en cours d'audit de son exercice 2021/2022, clos le 31 mars 2022.

La baisse du chiffre d'affaires à 35,3 millions d'euros (contre 41,5 millions l'année fiscale précédente) s'explique essentiellement par l'absence de sortie ou livraison de nouveaux films dont la mise en production a été perturbée par l'épidémie de Covid-19. L'exploitation du catalogue constitue ainsi l'essentiel des revenus, avec une baisse notamment des revenus générés par la série télévisuelle Taken sortie depuis plus de quatre ans (-3,5 millions d'euros), le catalogue de films se maintenant bien.

L'activité Ventes Internationales représente 8,9 millions d'euros sur l'exercice, soit environ 25% du chiffre d'affaires annuel, contre 12,0 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. Les revenus correspondent essentiellement aux royautés significatives perçues sur les films du catalogue (principalement Lucy et Taken 3), alors que l'exercice précédent comprenait également les dernières livraisons des films Kursk et Braqueurs d'élite en Chine.

Le chiffre d'affaires Distribution Salles France est nul, aucun film n'étant sorti sur la période, contre 0,6 million en 2020/2021 qui correspondait aux derniers décomptes reçus pour l'exploitation dans les salles françaises du film Nous finirons ensemble.

L'activité Vidéo & VOD France et Etats-Unis s'établit à 1,4 million d'euros et représente environ 4% du chiffre d'affaires annuel, contre 1,3 million d'euros en 2020/2021. Elle comprend essentiellement les ventes VOD réalisées aux Etats-Unis et en France sur divers titres (notamment Taxi 5 en France).

Les ventes Télévision & SVOD France et Etats-Unis totalisent sur l'exercice 2021/2022 un chiffre d'affaires de 19,8 millions d'euros, soit 56% du chiffre d'affaires, contre 19,0 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. Elles sont portées par le marché français et correspondent à l'ouverture des fenêtres de droits de diffusion pour des films du catalogue comme Anna, Valérian et la Cité des mille planètes, Taxi 5 et Lucy.

Le chiffre d'affaires de l'activité Séries TV s'élève à 2,2 millions d'euros sur l'exercice 2021/2022, soit environ 6% du chiffre d'affaires total, contre 5,6 millions d'euros pour l'exercice 2020/2021. Ce chiffre d'affaires correspond à l'exploitation internationale de la série Taken (royautés).

Le poste Autres correspond principalement aux activités de post-production, licences, partenariats et aux recettes de coproduction et de copie privée. Il représente un chiffre d'affaires de 2,9 millions d'euros (dont 0,8 million pour l'activité de post-production), soit 8% du chiffre d'affaires, et le même montant que l'exercice précédent.

Perspectives

Le Groupe a coproduit avec la société LBP pendant la période de l'épidémie de Covid-19 le film écrit par Luc Besson et réalisé par Barthélémy Grossmann, Arthur Malédiction, dont il détient les droits de distribution. Il s'agira d'un spin-off à vocation horrifique tiré de l'univers d'Arthur et les Minimoys, dont la sortie est prévue le 29 juin 2022 dans les salles françaises.

EuropaCorp a également produit June & John, film en langue anglaise écrit et réalisé par Luc Besson durant le printemps 2021 à Los Angeles, avec un budget réduit et de jeunes acteurs prometteurs, Luke Stanton Eddy et Matilda Price. L'exploitation du film démarrera au cours du dernier trimestre 2022.

Le Groupe coproduit également avec la société LBP le film Dogman, écrit et réalisé par Luc Besson, dont le tournage a commencé en avril 2022 avec Caleb Landry Jones dans le rôle principal (prix d'interprétation masculine

Cannes en 2021 pour le film Nitram ). Le film racontera l'histoire incroyable d'un jeune homme, meurtri par la vie, qui trouve son salut grâce à l'amour de ses chiens.

EuropaCorp a démarré au récent Festival de Cannes la commercialisation de son nouveau projet intitulé provisoirement Weekend à Hong Kong, coproduit avec la société hongkongaise 852 Films, coécrit par Luc Besson et George Huang. Ce film sera réalisé par Olivier Megaton et interprété par Luke Evans et Josie Ho, star de la chanson et du cinéma sinophone, dans les rôles principaux. Le tournage est normalement prévu pour démarrer en octobre 2022. Ce film incarne parfaitement l'univers qui a fait le grand succès des films EuropaCorp, à base d'action et de suspens.

