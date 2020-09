EuropaCorp : Composition du Conseil d'Administration

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR CHACUN DES MEMBRES DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ EN EXERCICE

AU 31 MARS 2020 ET AU 28 SEPTEMBRE 2020

a) Présentation du Conseil d'administration

Au 31 mars 2020, les membres du Conseil d'administration de la Société étaient les suivants :

Prénom, nom, âge et adresse professionnelle Mandat Date de nomination - Fin de mandat Autres fonctions exercées dans le Groupe Nombre d'actions de la Société détenues Luc Besson(1) 61 ans 20 rue Ampère 93200 Saint-Denis Président du Conseil d'administration 28 septembre 2016 - AG 2020(2)  Administrateur du GIE Fox Pathé Europa 4 035 Charles Milhaud 77 ans 20 rue Ampère 93200 Saint-Denis Vice-Président du Conseil d'administration 28 septembre 2016 - AG 2020(2)  Néant 1 Virginie Besson-Silla 48 ans 20 rue Ampère 93200 Saint-Denis Membre du Conseil d'administration 17 novembre 2016 - AG 2020(2)  Productrice 28 407 Front Line (représentée par Didier Kunstlinger) 20 rue Ampère 93200 Saint-Denis Membre du Conseil d'administration 28 septembre 2016 - AG 2020(2)  Néant 12 935 903 Patrice Gassenbach 73 ans 20 rue Ampère 93200 Saint-Denis Membre du Conseil d'administration 28 septembre 2016 - AG 2020(2)  Néant 1 Rhyzlène Nusse 55 ans 20 rue Ampère 93200 Saint-Denis Membre du Conseil d'administration 26 septembre 2014 - AG 2022(3)  Néant 1 Coralie de Fontenay 47 ans 20 rue Ampère 93200 Saint-Denis Membre du Conseil d'administration 27 septembre 2017 - AG 2021(4)  Néant 1 Lisa Leboff 40 ans 20 rue Ampère 93200 Saint-Denis Membre du Conseil d'administration 27 septembre 2017 - AG 2021(4)  Néant 1

(1) Luc Besson contrôle Front Line qui détient 12 935 903 actions EuropaCorp

(2) Jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale devant se réunir en 2020 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020

(3) Jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale devant se réunir en 2022 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022

(4) Jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale devant se réunir en 2021 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021

Lors de l'Assemblée générale du 28 avril 2020 relative aux augmentations de capital réservées aux fonds Vine et à Falcon, les actionnaires ont été informés de la démission de Monsieur Charles Milhaud, Monsieur Patrice Gassenbach, Monsieur Didier Kustlinger, Madame Virginie Besson-Silla, Madame Lisa Leboff, Madame Coralie de Fontenay et Madame Rhyzlène Nusse, de leurs fonctions de membres du Conseil d'administration sous réserve du règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles de la Société résultant des augmentations de capital sur lesquelles cette assemblée a statué.

Ils ont approuvé la nomination de quatre nouveaux administrateurs dont la prise d'effet était également fixée au jour du règlement-livraison desdites actions nouvelles, intervenu le 29 juillet dernier.

Par conséquent, à la date de l'Assemblée Générale, la composition du Conseil d'administration a été modifiée afin de refléter le nouvel actionnariat et les membres du Conseil d'administration de la Société sont les suivants :

Prénom, nom, âge et adresse professionnelle Mandat Date de nomination - Fin de mandat Autres fonctions exercées dans le Groupe Nombre d'actions de la Société détenues M. Luc Besson(1) 61 ans 20 rue Ampère 93200 Saint-Denis Membre du Conseil d'administration 28 septembre 2016 - AG 2020(2)  Administrateur du GIE Fox Pathé Europa 4 035 M. James Moore 62 ans 20 rue Ampère 93200 Saint-Denis Membre du Conseil d'administration 28 avril 2020(3) - AG 2024(4)  Néant 1 Mme Jane Majeski 67 ans 20 rue Ampère 93200 Saint-Denis Membre du Conseil d'administration 28 avril 2020(3) - AG 2024(4)  Néant 1 Mme Deborah Carlson 62 ans 20 rue Ampère 93200 Saint-Denis Membre du Conseil d'administration 28 avril 2020(3) - AG 2024(4)  Néant 1 Mme Alexandra Voss 32 ans 20 rue Ampère 93200 Saint-Denis Membre du Conseil d'administration 28 avril 2020(3) - AG 2024(4)  Néant 1

(1) Luc Besson contrôle Front Line qui détient 12 935 903 actions EuropaCorp

(2) Jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale devant se réunir en 2020 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020

(3) La nomination a pris effet le 29 juillet 2020

(4) Jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale devant se réunir en 2024 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024

b) Biographies des membres du Conseil d'administration

Biographie des membres du Conseil d'administration au 31 mars 2020

Luc Besson, Président du Conseil d'administration d'EuropaCorp

Luc Besson a occupé en France et aux Etats-Unis plusieurs emplois liés à l'industrie du cinéma avant de débuter sa carrière de producteur et de réalisateur au début des années 80. Luc Besson a réalisé à ce jour seize longs métrages, parmi lesquels Subway (1985), Le Grand Bleu (1988), Nikita (1990), Léon (1994), Le cinquième élément (1997), pour lequel il a obtenu le César du meilleur réalisateur en 1998, la trilogie d'animation Arthur et les Minimoys (2006, 2009 et 2010), Malavita (2013), ainsi que Lucy (2014), à date plus grand succès commercial d'un film de production française dans le monde, Valérian et la Cité des mille planètes (2017) et Anna (2019). En mai 2000, Luc Besson a présidé le jury du festival international du film de Cannes, devenant le plus jeune président de jury de l'histoire de ce festival.

Luc Besson a par ailleurs réalisé un certain nombre de clips (pour Mylène Farmer et Serge Gainsbourg notamment), ainsi que de nombreux films publicitaires pour des groupes de renommée internationale (L'Oréal, Chanel, Evian, Estée Lauder, Orange, etc.), dont la plupart, depuis 1999, par l'intermédiaire de la société Dog Productions, filiale à 100% d'EuropaCorp.

Avant de fonder EuropaCorp, Luc Besson avait créé deux sociétés de production : Les Films du Loup, en 1981, avec Pierre Jolivet, puis Les Films du Dauphin, en 1989.

Par ailleurs, depuis 1999, Luc Besson a été scénariste et producteur de nombreux films d'EuropaCorp. En dehors des films dont il est réalisateur, Luc Besson a écrit plus d'une trentaine de scénarii de longs-métrages dont il est producteur. On notera notamment la série des Taxi, et plus récemment celle des Taken dont le cumul des trois volets représente à ce jour 928 millions de dollars de recettes monde (source :www.boxofficemojo.com).

En 2015 et à l'occasion du quarantième anniversaire de sa création, l'Académie des César a choisi Luc Besson pour recevoir la première Médaille d'or de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, au titre de sa contribution artistique et entrepreneuriale au cinéma français depuis trois décennies.

Charles Milhaud, administrateur et Vice-Président du Conseil d'administration

Charles Milhaud est diplômé d'Etudes Supérieures de Mathématiques, Physique et Chimie. Entré à la Caisse d'Epargne en 1964, il devient Directeur Général de la Caisse d'Epargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse en 1983 et également Membre du Conseil de surveillance du Centre National des Caisses d'Epargne (CENCEP).

En 1999, lors de la fusion de ces deux entités et de la création de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE), il en devient Président du Directoire. Il abandonne ses fonctions le 19 octobre 2008. Il est actuellement Président de Chami-Consulting, société de conseil marocaine, et assure des fonctions de Conseiller ou de Président de différentes sociétés.

Virginie Silla-Besson, administrateur

Virginie Besson-Silla est née à Ottawa, au Canada, d'une famille de diplomates. Elle passe son enfance à voyager dans le monde, entre le Mali, le Sénégal, les Etats-Unis et la France. Après avoir obtenu un diplôme en administration des affaires à l'American University of Paris, elle intègre en 1994 l'équipe marketing de la joint-venture Gaumont-Buena Vista. En 1997, elle rejoint Patrice Ledoux, alors Directeur général et producteur de Gaumont, auprès duquel elle assure les sorties en salle du Cinquième Elément puis Jeanne d'Arc, tous deux réalisés par Luc Besson.

Lorsqu'en 1999 Luc Besson fonde EuropaCorp, il offre à Virginie le poste de coordinatrice de production, qu'elle accepte. Un an plus tard elle produit son premier film, Yamakasi - Lessamouraïs des temps modernes, qui enregistre 2,2 millions d'entrées en France à sa sortie en avril 2001.

En 2009, Virginie Besson-Silla entame la production des Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec avec Louise Bourgoin, et suggère Luc Besson pour diriger le film. En 10 ans, il s'agit de la première collaboration directe entre le réalisateur et la productrice sur un film. Cette collaboration se reproduira notamment sur The Lady, biographie du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi avec Michelle Yeoh et David Thewlis, ainsi que sur Malavita en 2013 avec Robert De Niro, Tommy Lee Jones et Michelle Pfeiffer, entièrement tourné en France. Virginie Besson-Silla fait de nouveau équipe en 2014 avec Luc Besson sur le film de science-fiction Lucy, avec Scarlett Johansson et Morgan Freeman. Le film est un immense succès, totalisant près d'un demi-milliard de dollars en salle dans le monde.

Par la suite, Virginie Besson-Silla produit le plus ambitieux projet d'EuropaCorp, le blockbuster de science-fiction Valérian et la cité des mille planètes. Basé sur la bande-dessinée culte « Valérian et Laureline » de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, le film suit les aventures de deux agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans l'univers. Le film, qui met en scène Cara Delevingne, Dane DeHaan, Clive Owen, Ethan Hawke et Rihanna, est sorti en salle dans le monde entier à l'été 2017.

Reconnue par ses pairs pour sa contribution dans l'industrie du cinéma, Virginie Besson-Silla a été invitée à rejoindre l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences en 2016.

Virginie Silla a épousé Luc Besson en 2004, ils ont 3 enfants.

Didier Kunstlinger, représentant de Front Line au Conseil d'administration

Diplômé de l'école des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Didier Kunstlinger est un des grands experts français du financement du cinéma. Il débute sa carrière en 1969 au sein de la Banque OBC où il occupera divers postes de direction jusqu'au poste de Vice-Président Directeur général en 2005. En parallèle, il prend en 1979 la direction générale de Cofiloisirs, puis la présidence du Conseil d'administration de 1998 à 2005. Il est également, de 1983 à 2005, représentant permanent d'OBC au Conseil d'administration de l'IFCIC, spécialisé dans le financement des industries culturelles. Il entre chez Fortis en 2005 où il occupe les fonctions de Directeur général de Fortis House puis de Président Directeur général de Fortis Mediacom Finance.

Didier Kunstlinger est actuellement responsable du Pôle Média de Rothschild Martin Maurel et représentant permanent de Front Line au Conseil d'administration d'EuropaCorp.

Patrice Gassenbach, administrateur

Patrice Gassenbach est avocat au Barreau de Paris depuis 1971. Il est conseiller stratégique de plusieurs grands groupes du CAC 40.

Rhyzlène Nusse, administrateur

De nationalité germano-marocaine, Rhyzlène Nusse est diplômée de la IHK (Industrie und HandelsKammer), école de gestion et commerce de Saar (RFA). Après une première expérience d'acheteuse dans une société de distribution, elle a créé et développé depuis le début des années 2000 au sein du groupe Exacompta Clairefontaine une offre de produits licences et papeterie cadeau, loisir créatif, dessin, beaux-arts et jeu d'éveil. Rhyzlène Nusse est aussi en charge de la communication et des partenariats du groupe Clairefontaine Rhodia, dont elle a suivi les campagnes publicitaires depuis septembre 2002. Enfin, elle a créé et développé le partenariat Clairefontaine - Unicef pour la scolarisation des enfants défavorisés.

Coralie de Fontenay, administrateur

Madame Coralie de Fontenay occupe la fonction de Présidente de la société Luxury Next et