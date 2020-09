EuropaCorp : Document d'Enregistrement Universel 2019/2020

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 41 514 758,54 euros

Siège social : 20, rue Ampère 93200 Saint-Denis - France RCS Bobigny 384 824 041

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

Ce document d'enregistrement universel a été déposé le 30 juillet 2020 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n°2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.

Le document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129.

Table des matières

1. PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL, INFORMATIONSPROVENANT DE TIERS, RAPPORTS D'EXPERTS ET APPROBATION DE L'AUTORITE COMPETENTE ................... 4

6 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ............................................................................................................................... 54 6.1 STRUCTURE SIMPLIFIEE DU GROUPE A LA DATE DE DEPOT DU PRESENT DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL ......................... 54 DESCRIPTION DES FILIALES ET PARTICIPATIONS ........................................................................................................................................................ 54 6.2 NOUVELLE STRUCTURE MISE EN PLACE DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE .............................................................................. 58

7 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT .................................................................................. 61 7.1 SITUATION FINANCIERE ............................................................................................................................................................................. 61 7.2 RESULTAT D'EXPLOITATION ....................................................................................................................................................................... 62 7.3 PRINCIPAUX PRINCIPES COMPTABLES ........................................................................................................................................................ 67 7.4 ÉVOLUTION DES RESULTATS CONSOLIDES ................................................................................................................................................. 72 8 TRÉSORERIE ET CAPITAUX ................................................................................................................................................. 75 8.1 INFORMATIONS GENERALES ET INFORMATIONS SUR LES CAPITAUX PROPRES DE LA SOCIETE ................................................................. 75 8.2 COMMENTAIRES SUR LA SITUATION DE TRESORERIE CONSOLIDEE ET DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES DU GROUPE EN NORME IFRS POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MARS 2019 ET 31 MARS 2020 ....................................................................................................................... 75

9 ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ............................................................................................................................. 82 9.1 REGLEMENTATION DU SECTEUR DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ................................................................................................ 82 9.2 AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................................................................................... 87 9.3 L'ENCADREMENT DES FENETRES DE DIFFUSION ET SON EVOLUTION ........................................................................................................ 88 9.4 REGLEMENTATION SUR LE PIRATAGE ........................................................................................................................................................ 89

10 INFORMATION SUR LES TENDANCES ............................................................................................................................ 90 10.1 PRINCIPALES TENDANCES DEPUIS LE DEBUT DE L'EXERCICE EN COURS .................................................................................................... 90 10.2 TENDANCE, INCERTITUDE, CONTRAINTE, ENGAGEMENT OU EVENEMENT SUSCEPTIBLE D'INFLUER SENSIBLEMENT SUR LES PERSPECTIVES DU GROUPE ......................................................................................................................................................................................... 90

11 PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DU BÉNÉFICE ............................................................................................................. 91 11.1 ESTIMATION OU PREVISION PUBLIEE .......................................................................................................................................................... 91 11.2 DECLARATION ............................................................................................................................................................................................ 92

12 ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE ...93 12.1 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GENERALE ................................................................................. 93 12.2 CONFLITS D'INTERETS POTENTIELS .......................................................................................................................................................... 100

13 RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES ............................................................................................................................... 101 13.1 INTERETS ET REMUNERATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX ET DIRIGEANTS ........................................................................................ 101 13.2 MONTANT TOTAL DES SOMMES PROVISIONNEES OU CONSTATEES PAR LA SOCIETE OU SES FILIALES AUX FINS DU VERSEMENT DE PENSIONS, DE RETRAITES OU D'AUTRES AVANTAGES .............................................................................................................................................. 105

14 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION ............................................. 106

14.1 DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ................................................................................................... 106

14.2 INFORMATIONS SUR LES CONTRATS LIANT LES MEMBRES DES ORGANES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION OU DE SURVEILLANCE A L'EMETTEUR OU A L'UNE QUELCONQUE DE SES FILIALES ET PREVOYANT L'OCTROI D'AVANTAGES AU TERME D'UN TEL

CONTRAT, OU UNE DECLARATION NEGATIVE APPROPRIEE ..................................................................................................................................... 106

14.3 INFORMATIONS SUR LE COMITE DE L'AUDIT ET LE COMITE DE REMUNERATION .................................................................................... 106

14.4 DECLARATION SUR LE REGIME DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE EN VIGUEUR .................................................................................. 106

14.5 INCIDENCES SIGNIFICATIVES POTENTIELLES SUR LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ............................................................................. 106

14.6 GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET CONTROLE INTERNE ........................................................................................................................ 107

15 SALARIÉS ................................................................................................................................................................................. 128 15.1 EMPLOI ...................................................................................................................................................................................................... 128 15.2 PARTICIPATIONS ET STOCK OPTIONS ........................................................................................................................................................ 130 15.3 ACCORD PREVOYANT UNE PARTICIPATION DES SALARIES DANS LE CAPITAL ........................................................................................ 130

16 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES ........................................................................................................................................... 133 16.1 ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ET REPARTITION DES DROITS DE VOTE ................................................................................................... 133 16.2 DROITS DE VOTE DES ACTIONNAIRES ....................................................................................................................................................... 135 16.3 CONTROLE DE LA SOCIETE ....................................................................................................................................................................... 135 16.4 ACCORD DONT LA MISE EN ŒUVRE POURRAIT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE .............................................................. 136

17 TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES ................................................................................................................ 137

17.1 DETAIL DES TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES ............................................................................................................................. 137

17.2 RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS REGLEMENTES POUR L'EXERCICE

CLOS LE 31 MARS 2020 .............................................................................................................................................................................................. 147

18 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT L'ACTIF ET LE PASSIF, LA SITUATION FINANCIERE ET

LES RÉSULTATS DE L'EMETTEUR ............................................................................................................................................. 155

18.1 INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES ............................................................................................................................................ 155

VERIFICATION DES INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES ANNUELLES : RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES

CONSOLIDES DE LA SOCIETE AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020 ...................................................................................................... 155

18.2 INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES ...................................................................................................................................... 161

18.3 AUDIT DES INFORMATIONS FINANCIERES ANNUELLES HISTORIQUES ..................................................................................................... 162

18.4 INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA .............................................................................................................................................. 162

18.5 POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES ........................................................................................................................................ 162

18.6 PROCEDURES JUDICIAIRES ET D'ARBITRAGE ............................................................................................................................................ 162

18.7 CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE ................................................................................... 163

19

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ......................................................................................................................... 165

19.1 CAPITAL SOCIAL ....................................................................................................................................................................................... 165

19.2 ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS ............................................................................................................................................................... 172

20 CONTRATS IMPORTANTS ................................................................................................................................................. 174

21 DOCUMENTS DISPONIBLES .............................................................................................................................................. 177

ANNEXE 1 - COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 MARS 2020 EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES IFRS ............... 178

NOTE 1 - LE GROUPE EUROPACORP ............................................................................................................................................................. 183

NOTE 2 - PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES ................................................................................................................................... 187

NOTE 3 - NOTES SUR L'ÉTAT DE SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE ........................................................................................... 201

NOTE 4 - NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ ............................................................................................................... 220

NOTE 5 - AUTRES INFORMATIONS ................................................................................................................................................................. 223

NOTE 6 - SECTEURS OPERATIONNELS & PRESENTATION SECTORIELLE ........................................................................................... 231

ANNEXE 2 - COMPTES ANNUELS AU 31 MARS 2020 ............................................................................................................ 234

ANNEXE 3 - RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE

CLOS AU 31 MARS 2020 .................................................................................................................................................................. 259

ANNEXE 4 - TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ AU

COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES (EN EUROS) EN NORMES COMPTABLES FRANÇAISES .................... 265

ANNEXE 5 - COMPTES CONSOLIDES AU 30 SEPTEMBRE 2019 EN CONFORMITE AVEC LES NORMES IFRS .... 266

ANNEXE 6 - TABLE DE RÉCONCILIATION ............................................................................................................................. 290

N.B. : Toutes les informations présentées dans ce document sont arrêtées au 31 mars 2020 sauf indication contraire pour des données plus récentes

1. PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT

UNIVERSEL, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, RAPPORTS D'EXPERTS ET APPROBATION DE L'AUTORITE COMPETENTE

1.1

Personne responsable du Document d'enregistrement universel

Monsieur Luc Besson, Directeur général.

1.2

Attestation du responsable du Document d'enregistrement universel

« J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent Document d'enregistrement universel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sociaux d'EuropaCorp (EuropaCorp ou la Société) et consolidés sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation (le Groupe), et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. »

Saint-Denis, le 30 juillet 2020

Luc Besson

Régis Marillas

Directeur général d'EuropaCorp

Directeur général délégué d'EuropaCorp