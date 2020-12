EuropaCorp : Rapport financier semestriel 2020/2021

A - RAPPORT D'ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2020/2021

1. Résultats du Groupe EuropaCorp

Le premier semestre de l'exercice 2020/2021 a été marqué par la finalisation de la restructuration financière du Groupe avec l'entrée d'un nouvel actionnaire majoritaire au capital, les fonds du Groupe Vine Alternative Investments, et la nomination d'un nouveau Directeur Général.

Le 24 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de sauvegarde de la Société et de ses filiales et a ainsi mis fin à la procédure de sauvegarde, ce qui a permis au Conseil d'Administration de mettre en œuvre la délégation donnée par l'Assemblée Générale Mixte du 28 avril 2020. Le Conseil d'Administration a ainsi procédé à la réalisation des augmentations de capital par conversion des créances de second et troisième rang réservées aux fonds Vine et Falcon pour un total d'environ 193 millions d'euros le 28 juillet 2020 par la création et l'émission 81 124 722 actions nouvelles de 0,34 euro de valeur nominale chacune. A cette date, le capital social a donc été porté de 13 932 353,06 euros à 41 514 758,54 euros, et est désormais composé de 122 102 231 actions, dont 73 444 492 appartiennent aux fonds Vine (60%).

A la suite de la réalisation des augmentations de capital réservées aux fonds Vine, le Conseil d'administration d'EuropaCorp, réuni le 8 août 2020, a procédé à l'unanimité, sur recommandation du Comité des rémunérations et nominations, à la nomination de Monsieur Axel Duroux au poste de Directeur Général du Groupe. Il a rejoint EuropaCorp le 1er septembre 2020.

Les comptes consolidés du premier semestre de l'exercice 2020/2021 du Groupe EuropaCorp établis selon les normes IFRS font ressortir un chiffre d'affaires consolidé de 26,2 millions d'euros, contre 40,7 millions d'euros au titre du premier semestre de l'exercice précédent. Cette baisse de 36% s'explique notamment par l'absence de sorties de nouveaux projets due à la restructuration financière du Groupe. Ainsi, la Distribution Salles baisse de plus de 6 millions d'euros.

D'une façon générale, le Groupe rappelle que ses revenus sont liés au planning de sortie de ses films sous différents modes d'exploitation, dont le calendrier peut induire des variations significatives du chiffre d'affaires par canal d'un semestre à l'autre. Le chiffre d'affaires et les résultats réalisés au titre d'un semestre ne préjugent donc pas du chiffre d'affaires et des résultats annuels.

En raison de la baisse du chiffre d'affaires, la marge opérationnelle diminue de 19% pour atteindre 10,6 millions d'euros contre 13,2 millions d'euros au titre du premier semestre de l'exercice précédent. Le taux de marge est par contre en hausse significative à 41% contre 32% au cours du premier semestre de l'exercice précédent. Cette marge bénéficiaire s'explique principalement par un niveau de marge élevé sur l'exploitation du catalogue, qui représente l'essentiel du chiffre d'affaires au cours de ce semestre.

Les frais généraux s'établissent à (6,1) millions d'euros pour le semestre clos le 30 septembre 2020, en baisse par rapport au niveau des frais généraux relatifs au premier semestre de l'exercice précédent à (9,7) millions d'euros. Cette économie de 3,6 millions d'euros par rapport au 30 septembre 2019 (-37%) confirme ainsi l'efficacité des mesures mises en place par le Groupe pour réduire les frais généraux, lesquels avaient déjà diminué de 13,3 millions d'euros (-45%) sur l'exercice clos au 31 mars 2020.

Les autres produits et charges opérationnels s'élèvent à (2,4) millions d'euros (contre (5,2) millions d'euros au cours du premier semestre de l'année précédente) et comprennent essentiellement des honoraires liés à la restructuration des dettes finalisée à l'été 2020.

Le résultat opérationnel consolidé est à 2,1 millions d'euros, contre une perte de (1,7) millions d'euros pour le premier semestre de l'exercice précédent

Le résultat financier semestriel s'établit à 133 millions d'euros, contre (16,5) millions d'euros au premier semestre 2019/2020. Par application d'IFRIC 19, la conversion en capital des créances Vine et Falcon de second et troisième rang a été comptabilisée à la juste valeur des actions émises en date du 28 juillet 2020. A ce titre, la Société a enregistré un profit de 134,9 millions d'euros représentatif de l'écart entre la juste

