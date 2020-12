EuropaCorp : Résultats semestriels 2020/2021 et mise à disposition du rapport financier semestriel

de commerce de Bobigny afin de prolonger la durée du plan de sauvegarde d'EuropaCorp S.A., d'une durée de deux ans supplémentaires, de sorte que la durée totale du plan de sauvegarde serait de 9 ans à compter du 24 juillet 2020 impliquant un nouvel échéancier de paiement. Les autres modalités du plan qui ne sont pas en contradiction avec ce qui précède demeurent inchangées. Le Tribunal de Commerce a renvoyé l'examen de cette requête à une prochaine audience devant se tenir au premier trimestre 2021.

Hors gains financiers liés à la restructuration de la dette et compte tenu, notamment, de la perte constatée sur le premier semestre, EuropaCorp connaîtra un exercice 2020/2021 déficitaire (hors profit « technique » de +135 millions d'euros).

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel au 30 septembre 2020 a été communiqué à l'Autorité des marchés financiers aujourd'hui, et est disponible sur le site internet de la Société à l'adresse http://www.europacorp.com/fr/dans la section Espace Investisseurs - Rapports financiers périodiques.

Des exemplaires du document sont également disponibles au siège de la Société (EuropaCorp - Cité du Cinéma, 20 rue Ampère, 93200 Saint-Denis).

Les documents suivants sont notamment intégrés dans le rapport :

Rapport d'activité du Groupe EuropaCorp ;

Etats financiers consolidés au 30 septembre 2020.

A PROPOS D'EUROPACORP

Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe.

Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l'édition musicale. En gérant directement les processus de production et de distribution, EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 120 films et en a distribué plus de 160 dans les salles de cinéma françaises. Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus grands succès français à l'international et 22 films parmi les 70 productions françaises ayant cumulé le plus d'entrées à l'international (source Le film français - 17 mai 2019). Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.

EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson. Plus d'informations sur www.europacorp.com

