EuropaCorp : Universal Registration Document 2020/2021 (French version)

Société anonyme Conseil d'administration au capital de 41 514 758,54 euros

Siège social : 20, rue Ampère 93200 Saint-Denis - France RCS Bobigny 384 824 041 DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL Ce document d'enregistrement universel a été déposé le 23 juillet 2021 sous le numéro D.21-0726 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n°2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement. Le document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129. Des exemplaires du présent Document d'enregistrement universel sont disponibles sans frais auprès d'EuropaCorp au 20 rue Ampère - Cité du Cinéma - 93413 Saint-Denis Cedex ; ainsi que sur les sites internet de la société (www.europacorp.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf- france.org). 1

14.2 INFORMATIONS SUR LES CONTRATS LIANT LES MEMBRES DES ORGANES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION OU DE SURVEILLANCE A L'EMETTEUR OU A L'UNE QUELCONQUE DE SES FILIALES ET PREVOYANT L'OCTROI D'AVANTAGES AU TERME D'UN TEL CONTRAT, OU UNE DECLARATIONNEGATIVE APPROPRIEE ......................................................................................................................................................... 106 14.3 INFORMATIONS SUR LE COMITE DE L'AUDIT ET LE COMITE DE REMUNERATION ...................................................................................... 106 14.4 DECLARATION SUR LE REGIME DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE EN VIGUEUR .................................................................................... 109 14.5 INCIDENCES SIGNIFICATIVES POTENTIELLES SUR LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ................................................................................ 110 14.6 GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET CONTROLE INTERNE ......................................................................................................................... 110 15 SALARIÉS ................................................................................................................................................................................. 127 15.1 EMPLOI ...................................................................................................................................................................................................... 127 15.2 PARTICIPATIONS ET STOCK-OPTIONS ........................................................................................................................................................ 129 15.3 ACCORD PREVOYANT UNE PARTICIPATION DES SALARIES DANS LE CAPITAL ........................................................................................... 129 16 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES........................................................................................................................................... 131 16.1 ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ET REPARTITION DES DROITS DE VOTE .................................................................................................... 131 16.2 DROITS DE VOTE DES ACTIONNAIRES........................................................................................................................................................ 133 16.3 CONTROLE DE LA SOCIETE ........................................................................................................................................................................ 133 16.4 ACCORD DONT LA MISE EN ŒUVRE POURRAIT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE ................................................................. 133 17 TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES ................................................................................................................ 134 17.1 DETAIL DES TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES .............................................................................................................................. 134 17.2 RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS REGLEMENTES POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021........................................................................................................................................................................................................ 144 18 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT L'ACTIF ET LE PASSIF, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RÉSULTATS DE L'EMETTEUR ............................................................................................................................................. 151 18.1 INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES ............................................................................................................................................. 151 VERIFICATION DES INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES ANNUELLES : RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES DE LA SOCIETE AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021 ...................................................................................................... 151 18.2 INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES ....................................................................................................................................... 156 18.3 AUDIT DES INFORMATIONS FINANCIERES ANNUELLES HISTORIQUES ....................................................................................................... 157 18.4 INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA................................................................................................................................................ 157 18.5 POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES ........................................................................................................................................ 158 18.6 PROCEDURES JUDICIAIRES ET D'ARBITRAGE ............................................................................................................................................. 158 18.7 CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE....................................................................................... 158 19 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ......................................................................................................................... 160 19.1 CAPITAL SOCIAL ........................................................................................................................................................................................ 160 19.2 ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS ................................................................................................................................................................ 167 20 CONTRATS IMPORTANTS ................................................................................................................................................. 169 21 DOCUMENTS DISPONIBLES.............................................................................................................................................. 172 ANNEXE 1 - COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 MARS 2021 EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES IFRS ............... 173 NOTE 1 - LE GROUPE EUROPACORP ............................................................................................................................................................. 178 NOTE 2 - PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES ................................................................................................................................... 181 NOTE 3 - NOTES SUR L'ÉTAT DE SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE ........................................................................................... 194 NOTE 4 - NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ................................................................................................................ 212 NOTE 5 - AUTRES INFORMATIONS ................................................................................................................................................................. 215 NOTE 6 - SECTEURS OPERATIONNELS & PRESENTATION SECTORIELLE........................................................................................... 221 ANNEXE 2 - COMPTES ANNUELS AU 31 MARS 2021 ............................................................................................................ 224 ANNEXE 3 - RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS AU 31 MARS 2021 .................................................................................................................................................................. 247 ANNEXE 4 - TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES (EN EUROS) EN NORMES COMPTABLES FRANÇAISES.................... 253 ANNEXE 5 - TABLE DE RÉCONCILIATION ............................................................................................................................. 254 N.B. : Toutes les informations présentées dans ce document sont arrêtées au 31 mars 2021 sauf indication contraire pour des données plus récentes 3

1. PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, RAPPORTS D'EXPERTS ET APPROBATION DE L'AUTORITE COMPETENTE 1.1 Personne responsable du Document d'enregistrement universel Monsieur Axel Duroux, Directeur général. 1.2 Attestation du responsable du Document d'enregistrement universel J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent Document d'enregistrement universel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sociaux d'EuropaCorp (EuropaCorp ou la Société) et consolidés sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation (le Groupe), et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. » Saint-Denis, le 23 juillet 2021 Axel Duroux Directeur général d'EuropaCorp 4

1.3 Nom, adresse, qualifications et intérêts potentiels des personnes intervenant en qualité d'experts L'évaluation du catalogue de droits audiovisuels La Société a sollicité le cabinet Accuracy, 41 rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine, pour réaliser une évaluation indépendante de son catalogue de droits audiovisuels au 31 mars 2021. Le cabinet Accuracy est spécialisé dans le conseil financier d'entreprise. Le cabinet Accuracy n'a pas de relations avec les sociétés EuropaCorp, Front Line, leurs filiales ou leurs dirigeants de nature à remettre en cause son indépendance et n'a pas d'intérêt important dans la Société au sens des recommandations du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières. A la connaissance de la Société, la propriété des valeurs mobilières, l'emploi antérieur ou la rémunération, l'appartenance à un groupe et les liens avec les intermédiaires financiers participant l'offre ou à la cotation des valeurs mobilières sont les critères qui ont été pris en compte pour apprécier l'intérêt significatif que l'expert détient dans l'émetteur. Le cabinet Accuracy a autorisé la Société à faire état des conclusions de son expertise dans des documents rendus publics. A la connaissance de la Société, les informations relatives à cette expertise et provenant d'une tierce partie ont été fidèlement reproduites et aucun fait n'a été omis qui rendrait ces informations inexactes ou trompeuses en tout point important. Le catalogue d'EuropaCorp a été évalué à la date du 31 mars 2021 sur la base des flux de trésorerie futurs actualisés dégagés par la production et la distribution des films ultérieurs au 1er avril 2021. Ces flux de trésorerie prévisionnels ont été établis à partir : des informations historiques et prévisionnelles communiquées par le Groupe EuropaCorp ;

d'une extrapolation de ces informations réalisée par Accuracy sur la base de sa connaissance du marché audiovisuel et des performances moyennes historiques réalisées par les films du catalogue du Groupe EuropaCorp. Conformément à la mission confiée à Accuracy, les informations communiquées par EuropaCorp à Accuracy n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante. Les conclusions du rapport d'évaluation établi par Accuracy sont reproduites ci-dessous sachant que comme indiqué, cette évaluation a été réalisée dans une perspective de continuité d'exploitation d'EuropaCorp : […] nous avons déterminé la valeur du Catalogue du groupe EuropaCorp en utilisant la méthode de l'actualisation des flux futurs de trésorerie correspondant aux recettes générées par le Catalogue à partir du 1er avril 2021. L'évaluation ci-après correspond à la valeur de marché du Catalogue pour EuropaCorp, c'est-à-dire à sa valeur d'usage pour EuropaCorp dans un contexte de continuité de son exploitation par EuropaCorp. Sur cette base, nous avons estimé la valeur du catalogue du groupe EuropaCorp au 31 mars 2021 à 76 m€. Elle se décompose comme suit : Evaluation du catalogue du groupe EuropaCorp (en millions d'euros) 31 mars 2021 Catalogue des films EuropaCorp 62 Licences 0 Economie d'impôt 6 Soutien financier généré non investi 1 Valeur du catalogue de films EuropaCorp 70 Série TV Taken 6 TOTAL valeur du catalogue du groupe EuropaCorp 76 Paris, le 15 juin 2021 » 5

