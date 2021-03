EuropaCorp : prolongation du plan de sauvegarde validée

EuropaCorp annonce que sa requête visant à prolonger de deux ans la durée de son plan de sauvegarde a été validée par le Tribunal de Commerce de Bobigny ce 16 mars, ce qui lui permet de préparer la reprise des productions en sortie de Covid-19.



Ainsi, la durée totale du plan de sauvegarde est portée de sept à neuf ans à compter du 24 juillet 2020, impliquant un nouvel échéancier de paiement. Les autres modalités du plan qui ne sont pas en contradiction avec ce qui précède demeurent inchangées.



Le groupe de cinéma et d'audiovisuel ne connaît pas à ce stade de tension de trésorerie à court terme, mais précise que plusieurs projets de films dont la mise en production aurait dû commencer à l'automne 2020 ont été reportés au second semestre 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.