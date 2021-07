EuropaCorp : projet de transfert sur Euronext Growth

EuropaCorp indique que son conseil d'administration a décidé de soumettre aux actionnaires, lors de l'assemblée générale mixte annuelle prévue le 10 septembre, un projet de transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth à Paris.



Ce projet vise à permettre à EuropaCorp d'être coté sur un marché plus approprié à sa taille et à ses besoins. Ce transfert lui permettra de bénéficier de la dynamique et de la visibilité de ce marché, tout en diminuant les coûts associés à sa cotation.



Cette cotation par admission directe s'effectuerait par le biais d'une procédure accélérée des actions existantes dans un délai minimal de deux mois à compter de l'AGM. Aucune action nouvelle ne sera émise à l'occasion de ce transfert.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.