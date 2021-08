BONDS : S&P pourrait relever la note de crédit d'Europcar après l'offre de VW

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation financière Standard & Poor's (S&P) a indiqué jeudi qu'elle pourrait relever d'un cran sa note de crédit pour Europcar après l'annonce du projet de rapprochement entre le groupe de location de voitures et Volkswagen. S&P a indiqué avoir placé la note de crédit "CCC+" d'Europcar "sous surveillance avec implications positives". L'agence a souligné qu'elle pourrait augmenter la note de crédit, "le plus probablement d'un cran", si la transaction avec Volkswagen "est conclue avec succès" et si le groupe allemand est notamment susceptible "de soutenir Europcar dans certaines circonstances prévisibles". Le groupe de location de véhicules a annoncé à la fin juillet qu'il avait conclu un accord pour être racheté par un consortium mené par le constructeur automobile allemand Volkswagen à la fin de l'année, voire au début 2022. (jbatteau@agefi.fr) ed: LBO

August 05, 2021 12:26 ET (16:26 GMT)