L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Europcar Mobility Group, qui s’est tenue hier, a approuvé l’ensemble des trente-huit résolutions soumises au vote.



Elle a notamment approuvé la nouvelle composition du Conseil d'administration, à savoir la ratification de la cooptation de Sylvie Veilleux et d'Alexandre de Juniac et Simon Franks en qualité de membres du Conseil d'administration ; l'extension du mandat de Caroline Parot en qualité de membre du Conseil d'administration ; tout comme la nomination de Carol Sirou en qualité de membre du Conseil d'administration et la nomination de Laurent David en qualité de censeur du Conseil d'administration.