Europcar Mobility : Communiqués publiés en période d'offre publique d'acquisition / OPA Autres communiqués

Volkswagen, Attestor et Pon Holdings partagent la même vision : faire d'Europcar Mobility Group un fournisseur de mobilité leader, intégré et agile, dont les services de mobilité flexibles et innovants seront un atout majeur. Nous sommes convaincus qu'ainsi, Europcar Mobility Group deviendra une pierre angulaire de la future offre de mobilité de Volkswagen. Grâce à l'obtention de plus de 90 % des actions d'Europcar Mobility Group, nous sommes désormais en mesure de retirer l'entreprise de la cote et d'accélérer, pour faire de cette vision une réalité. »

A propos d'Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l'un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour raison d'être d'offrir des alternatives attractives à la possession de véhicules, de manière responsable et durable. Dans cette perspective, Europcar Mobility Group offre une large palette de services de location de voitures et utilitaires - que ce soit pour quelques heures, quelques jours, une semaine, un mois ou plus - avec une flotte dotée des motorisations les plus récentes et qui sera dans les années à venir de plus en plus « verte ». La satisfaction des clients est au cœur de l'ambition du Groupe et de celle de ses collaborateurs. Elle nourrit également le développement permanent de nouvelles offres dans les trois lignes de service du Groupe - Professionnels, Loisirs, Proximité -, répondant ainsi aux besoins spécifiques et cas d'usage des entreprises ainsi que des particuliers. Les 4 marques majeures du Groupe sont : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® - marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® - leader européen du carsharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

