Europcar Mobility Group : aurait repoussé une offre de Volkswagen

L'action Europcar Mobility Group bondit de 8% à 0,42620 EUR en séance à la Bourse de Paris, après une rumeur d'intérêt d'un consortium emmené par Volkswagen. Selon Bloomberg, une proposition voisine de 2,2 Mds€ aurait été formulée, légèrement au-dessus de la capitalisation actuelle de la société. Le prix correspondrait à 0,44 EUR l'action. Europcar l'aurait repoussée. La rumeur d'un intérêt du constructeur allemand avait déjà circulé il y a un an, sous la plume de Reuters cette fois-là. A l'époque, le dossier s'était effondré et valait moins de 400 M€ en bourse, à cause du gel des activités provoqué par le coronavirus.

Pour Volkswagen, ce serait un revirement par rapport à sa stratégie de la dernière décennie : le groupe avait vendu Europcar à Eurazeo en 2006, pour l'équivalent de 3,3 Mds€.