Communiqué de presse

Paris, 28 Mars 2022

Europcar Mobility Group : première « mobility service company » à voir ses ambitieux objectifs de réduction des émissions carbone approuvés par SBTi

En ligne avec ses excellentes notations ESG*, Europcar Mobility Group annonce aujourd'hui que l'initiative Science Based Targets** a validé les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre soumis par l'entreprise ; objectifs jugés conformes aux critères et recommandations de SBTi.

L'équipe SBTi en charge de la validation des objectifs a notamment classé l'ambition de l'entreprise sur son scope 1 et son scope 2 en déterminant qu'elle était conforme à une trajectoire de 1,5°C.

Dans ce cadre, Europcar Mobility Group s'engage à :

• réduire ses émissions absolues de gaz à effet de serre de scope 1 et 2 (émissions directes) de 46,2 % d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2019,

• réduire ses émissions absolues de gaz à effet de serre de scope 3 (émissions indirectes) de 27,5 % sur la même période.

La validation de ces objectifs de réduction renforce la stratégie du Groupe, dont un des objectifs est de contribuer activement à la transition vers une économie bas carbone : en favorisant le passage du modèle reposant sur la possession de véhicules à celui de l'usage, et en permettant à ses clients d'utiliser de plus en plus de solutions de mobilité vertes.

En 2005, le Groupe a été le premier acteur du secteur de la location de véhicules à adhérer au Pacte mondial des Nations unies en faveur du développement durable. En 2019, Europcar Mobility Group renforçait cette ambition, d'une part en rejoignant Science Based Targets initiative afin d'aligner ses actions sur les objectifs de l'Accord de Paris, d'autre part en lançant son programme "One Sustainable Fleet".

Depuis 2021, cette ambition est intégrée à un plan global de réduction des émissions carbone, qui permet au Groupe de déployer une approche systémique, embarquant tous les processus clés de l'entreprise qui permettent d'avoir un impact en termes de réduction carbone : acquisition et financement de la flotte, achats hors flotte, véhicules de fonction et déplacements professionnels, réseau de stations, produits et services.

Dans le cadre de ce plan, le Groupe augmentera année après année la part de véhicules verts (véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables) au sein de sa flotte. Dans cette perspective, il a annoncé en septembre 2021 de solides objectifs de « verdissement » de sa flotte, à l'occasion d'une opération de refinancement de sa flotte :

• réduction progressive des niveaux d'émissions de la flotte du Groupe, pour atteindre respectivement une moyenne de 93 g CO2/km pour les voitures et de 144 g CO2/km pour les utilitaires fin 2024,

• 20% de véhicules verts (moyenne d'émissions inférieure à 50 g CO2/km) à fin 2024.

"La mobilité, qui représente près de 30% des émissions de gaz à effet de serre en Europe, est au cœur des enjeux de transition auxquels notre monde est actuellement confronté.

En tant qu'acteur de premier plan des services de mobilité, nous sommes déterminés à contribuer de manière significative à la nécessaire recomposition des écosystèmes de mobilité, en mettant à la disposition de nos clients des solutions vertes, à grande échelle, et en étant fidèles à notre raison d'être : « offrir des alternatives attractives à la possession d'un véhicule, de manière responsable et durable ».

Dans ce contexte, je me félicite de la validation de nos objectifs par SBTi : c'est une étape importante, qui nous engage encore plus fortement dans notre approche systémique de réduction des émissions de CO2.

Nous allons par ailleurs pousser plus loin nos initiatives dans toutes les fonctions clés du groupe, et également associer progressivement nos clients".

Caroline Parot, Directrice Générale, Europcar Mobility Group

* Principales notations ESG de Europcar Mobility Group :

- Notation AA par MSCI ESG Ratings en 2020 et 2021 ;

- Notation Sustainalytics : sur une échelle de notation inversée (de 40+ à 0), passage de 17.4 en 2019 à 12.1 en 2020, stable en 2021. 1ère position sur 339 entreprises du secteur Transports ;

- Médaille d'Or de Ecovadis : avec une notation de 70/100 in 2020 and 72/100 en 2021, avec notamment 90/100 pour sa performance environnementale, dans le top 1% des entreprises de son secteur ;

- Notation B en 2020 et 2021 sur le questionnaire CDP Climate Change.

Relations Investisseurs

Caroline Cohen - caroline.cohen@europcar.com

Equipe RSE

Valérie Sauteret - Valerie.sauteret@europcar.com Vanessa Azar - Vanessa.azar@europcar.com

Relations presse

Valérie Sauteret - valerie.sauteret@europcar.com Vincent Vevaud -vincent.vevaud@europcar.com

A propos d'Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group, société cotée sur Euronext Paris, est l'un des principaux acteurs du secteur de la mobilité ; Il a pour mission de proposer des solutions responsables et durables qui représentent des alternatives attractives à la possession de véhicules. Dans cette optique, le Groupe propose une large gamme de services de location de voitures et d'utilitaires - que ce soit pour quelques heures, quelques jours, une semaine, un mois ou plus - avec une flotte équipée des dernières motorisations, et qui sera de plus en plus verte dans les années à venir.

La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services dans les 3 Service Lines du groupe : Professionnel, Loisir et Proximité, qui répondent chacun à des besoins spécifiques et des cas d'usage pour à la fois les entreprises et les particuliers ; les 4 marques majeures du Groupe étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules Low-Cost en Europe, InterRent® - marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® - leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC).Europcar Mobility Group propose des solutions de mobilité dans le monde entier grâce à un réseau étendu dans plus de 140 pays (y compris des filiales détenues à 100 % - 18 en Europe, 1 aux États-Unis, 2 en Australie et en Nouvelle-Zélande - complétées par des franchises et des partenaires).

Pour de plus amples détails, consulter notre site web: www.europcar-mobility-group.com

** A propos de Science Based Targets initiative

L'initiative Science Based Targets (SBTi) est une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations unies, le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF). Le SBTi définit et promeut les meilleures pratiques en matière de fixation d'objectifs fondés sur la science et évalue de manière indépendante les objectifs des entreprises.

Plus d'information :https://sciencebasedtargets.org/