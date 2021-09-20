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Europcar Mobility : attend un Ebitda supérieur à 110 mlns en 2021

20/09/2021 | 09:13
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PARIS, 20 septembre (Reuters) - Europcar Mobility Group a annoncé lundi dans un communiqué:

* CHIFFRE DAFFAIRES EN HAUSSE DE 45% À 538 MLNS SUR JUILLET ET AOÛT PAR RAPPORT À 2020 MAIS INFÉRIEUR DE 30% PAR RAPPORT À 2019

* EUROPCAR RÉAFFIRME SON AMBITION D'AVOIR EN 2021 UNE CROISSANCE SIGNIFICATIVE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

* EUROPCAR PRÉVOIT UN EBITDA CORPORATE SUPÉRIEUR À 110 MILLIONS EN 2021

* EUROPCAR PRÉVOIT UNE DETTE NETTE CORPORATE DANS LA FOURCHETTE DE 300M-350M, COMME COMMUNIQUÉ AU S1 2021

* LES PERSPECTIVES POUR LES EXERCICES 2022 ET 2023 SONT AUJOURDHUI GLOBALEMENT EN LIGNE AVEC CELLES INDIQUÉES EN NOVEMBRE DERNIER Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2021
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Résultat net 2021 -126 M -148 M -
Dette nette 2021 464 M 544 M -
PER 2021 -20,3x
Rendement 2021 -
Capitalisation 2 481 M 2 913 M -
VE / CA 2021 1,34x
VE / CA 2022 1,11x
Nbr Employés 8 482
Flottant 96,1%
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Objectif de cours Moyen 0,48 €
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Alexandre de Juniac Chairman
Damien Basselier Group Chief Product & Chief Technology Officer
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HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC.0.00%7 708
AVIS BUDGET GROUP, INC.155.55%6 343
SIXT SE24.24%5 721
BARLOWORLD LIMITED4.90%1 377