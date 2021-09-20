Europcar Mobility : attend un Ebitda supérieur à 110 mlns en 2021

PARIS, 20 septembre (Reuters) - Europcar Mobility Group
a annoncé lundi dans un communiqué:
* CHIFFRE DAFFAIRES EN HAUSSE DE 45% À 538 MLNS SUR
JUILLET ET
AOÛT PAR RAPPORT À 2020 MAIS INFÉRIEUR DE 30% PAR RAPPORT À 2019
* EUROPCAR RÉAFFIRME SON AMBITION D'AVOIR EN 2021 UNE
CROISSANCE
SIGNIFICATIVE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
* EUROPCAR PRÉVOIT UN EBITDA CORPORATE SUPÉRIEUR À 110
MILLIONS
EN 2021
* EUROPCAR PRÉVOIT UNE DETTE NETTE CORPORATE DANS LA
FOURCHETTE DE
300M-350M, COMME COMMUNIQUÉ AU S1 2021
* LES PERSPECTIVES POUR LES EXERCICES 2022 ET 2023 SONT
AUJOURDHUI GLOBALEMENT EN LIGNE AVEC CELLES INDIQUÉES EN
NOVEMBRE DERNIER
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(Rédaction de Paris)