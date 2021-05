Europcar Mobility : Changement au sein du Conseil d'Administration de Europcar Mobility Group

Sylvie Veilleux est un dirigeant technologique et stratégique, d'envergure mondiale, et un DSI. Tout au long de sa carrière, elle a livré des solutions transformatrices, axées sur les données, pour faire progresser les organisations et la technologie au cœur de périodes d'hyper-croissance et de maturation, ce pour certaines des organisations technologiques les plus importantes et en pleine expansion actuellement, notamment Apple, Salesforce, Mozilla et Dropbox. En tant que première DSI de Dropbox, Sylvie Veilleux a créé une fonction informatique de classe mondiale, pour permettre la croissance et le développement tant de l'entreprise que de ses revenus, avant et après l'introduction en bourse, et elle a dirigé les premières intégrations des fusions-acquisitions effectuées par Dropbox en tant que société cotée. Avant Dropbox, elle a dirigé des équipes informatiques, de sécurité, d'ingénierie et d'infrastructure dans des entreprises de renom de la Silicon Valley.

Avec son parcours unique, le Conseil d'Administration pourra compter sur son expertise et ses conseils, notamment dans le programme qui permettra de délivrer une nouvelle plateforme technologique pour le Groupe pour gagner en agilité et digitaliser l'expérience client à grande échelle.

A propos d'Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l'un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour raison d'être d'offrir des alternatives attractives à la possession de véhicules, de manière responsable et durable. Dans cette perspective, Europcar Mobility Group offre une large palette de services de location de voitures et utilitaires - que ce soit pour quelques heures, quelques jours, une semaine, un mois ou plus - avec une flotte d'ores et déjà « C02 light » dotée des motorisations les plus récentes et qui sera dans les années à venir de plus en plus « verte » (plus de 1/3 de véhicules électriques et hybrides à l'horizon 2023).

La satisfaction des clients est au cœur de l'ambition du Groupe et de celle de ses collaborateurs. Elle nourrit également le développement permanent de nouvelles offres dans les trois lignes de service du Groupe - Professionnels, Loisirs, Proximité -, répondant ainsi aux besoins spécifiques et cas d'usage des entreprises ainsi que des particuliers. Les 4 marques majeures du Groupe sont : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® - marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® - leader européen du carsharing (BtoB, BtoC).

Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

Plus d'informations sur : www.europcar-mobility-group.com

