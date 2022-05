Europcar Mobility Group prévoit désormais un Corporate Ebitda pre-IFRS 16 supérieur à 320 millions d’euros pour l'exercice 2022. Fin avril, le spécialiste de la location de véhicules avait dit anticiper une croissance du chiffre d’affaires et du Corporate Ebitda par rapport à 2021. Europcar dit avoir une meilleure visibilité sur l'exercice 2022 : les tendances de l'activité sont bien orientées pour le second trimestre, avec un nouveau pic d’activité en avril grâce à des prix qui restent favorablement orientés.



Toutefois, ces perspectives affinées s'entendent en l'absence de détérioration de l'environnement ‘business' et du contexte macroéconomique (nouvelle vague pandémique, inflation, pénurie de flotte, comportement des clients, détérioration de la situation géopolitique liée à la guerre en Ukraine).



Concernant ses perspectives 2023, Europcar se dit en bonne voie dans le déploiement de son plan stratégique Connect et de sa trajectoire financière, avec une normalisation progressive de l'offre de flotte et des prix de location, combinée à l'inflation continue des coûts.